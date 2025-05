Alexandra Saint Mleux spacca ai box e si prende la scena a Montecarlo mentre Leclerc vince le prime libere del Gp di Monaco

La fidanzata di Charles Leclerc è pronta a conquistare il Gp di Monaco, complice l'attesa legata alla prestazione del ferrarista sui circuito cittadino di Montecarlo

Sono scattate le libere del Gran Premio di Montecarlo, in quel del Principato di Monaco, e il collaterale sta prendendo il sopravvento, inevitabilmente. Con l’avvio delle prime prove sul circuito cittadino più celebre e noto del Mondiale, appaiono le figure che di consueto accompagnano piloti e protagonisti ai box, quali addette stampa, pr, mental coach e le stesse compagne ove possibile. E, dunque, se nel box Ferrari e accanto a Lewis Hamilton compare con una costanza impressionante Ella, sua addetta stampa dedicata, al fianco di Charles Leclerc, la sua compagna (da qualche tempo) si manifesta pronta a prendere il suo spazio.

Alexandra Saint Mleux è ormai una costante. Dove c’è Leclerc, compare anche lei pur con le dovute cautele, in considerazione dei suoi impegni universitari e professionali che la rendono davvero assoluta protagonista anche stavolta.

F1, libere Gp Monaco: Leclerc è il più veloce

E così, proprio nel giorno in cui Charles Leclerc, monegasco e ferrarista, giura eterno amore e fedeltà alla Scuderia di Maranello in un’accorata risposta a L’Equipe, la sua fidanzata riesce a catturare l’attenzione ai box. E a contribuire al successo nelle prime libere del suo Charles che realizza un tempo magnifico sul cronometro e che arriva a Monaco con alte aspettative dopo il successo della scorsa stagione.

Alexandra Saint Mleux è apparsa stamani, alla vigilia della prima sessione delle prove libere che ha visto un netto cambio da parte del suo fidanzato alla guida della monoposto della Rossa.

L’arrivo di Alexandra Saint Mleux

Completo in sangallo bianco, sorriso smagliante e una certa e indubbia propensione all’ottimismo che riesce a trasmettere la stessa Alexandra hanno riempito l’intervallo che ha condotto all’esordio in pista del ferrarista che, da questa stagione, condivide la Ferrari con Lewis Hamilton.

Dopo, dunque, aver accompagnato Charles alla prima il 21 maggio sera con un elegante abito lungo ed essersi intrattenuta anche con Lando Norris, Alexandra si è presa la scena a Monaco grazie alla sua costante presenza ai box da questa mattina.

Fonte: Getty Images

Alexandra Saint Mleux a Montecarlo

Chi è Alexandra Malena Saint Mleux

La studentessa, classe 2002, è ormai al centro del gossip a causa della sua relazione con il pilota monegasco ormai di dominio pubblico. Ma chi è e che cosa sappiamo della giovane compagna del ferrarista? Da quel che si legge sui siti transalpini, Alexandra Malena Saint Mleux è studentessa di Storia dell’Arte e content creator con un account su TikTok molto popolare.

Leclerc, prima di conoscere e intrecciare un legame con Alexandra, ha avuto due storie importanti: l’ultima con Charlotte Siné (dal 2019 al 2023 circa) e prima ancora con Giada Gianni, di origine italiana. L’attuale fidanzata del ferrarista dall’apparizione sugli spalti di Wimbledon, è poi passata anche ai box in vista delle gare e delle prove ufficiali, divenendo un personaggio sempre più seguito.

La scena pubblica

A Monaco 2024, dove ha trionfato il padrone di casa Charles Leclerc, Alexandra è stata la più fotografata e ripresa, dalle emittenti televisive. Indivisibile dal suo cagnolino Leo, ha dimostrato di aver già fatto un salto in avanti dimostrando una popolarità indubbia.

La storia con lei è risalente a una prima vacanza in Corsica, durante l’estate in giro per il Mediterraneo che Charles Leclerc si è concesso a bordo della sua nuova imbarcazione, anche se la prima uscita ufficiale della coppia risale a Wimbledon 2023. Da allora in poi, non c’è stata più tregua.