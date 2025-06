F1, qualifiche Gp Canada diretta LIVE: fp3 a Norris, Leclerc torna e fa secondo, Hamilton quarto. La Ferrari c'è!

Ultimo aggiornamento: 14-06-2025 19:40

Riassunto dell'evento

Circuito Gilles Villeneuve, 14 giugno 2025 – Il week end del Gran Premio del Canada entra nel vivo con il sabato. Caccia aperta alla pole position a Montreal dove non sono ancora bene chiari i valori in campo. Lando Norris firma la terza e ultima sessione di prove libere del GP del Canada. Al secondo posto la Ferrari di Charles Leclerc che tornato in pista dopo il venerdì da incubo ha sfornato giri veloci a ripetizione anche sul passo gara. Bene anche Lewis Hamilton, quarto, tra le due rosse la Mercedes di George Russell. Più indietro Max Verstappen e Oscar Piastri.

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming