F1 Canada, Leclerc disperato in radio dopo il botto: scuse, carezza a Leo e quella curva maledetta di Vettel 2019

Parte malissimo il week end del Gran Premio del Canada per Leclerc che sbatte a muro in fp1 e distrugge la sua Ferrari: urla disperate nel team radio, poi rientro ai box accarezzando il cane Leo

Sono durate appena venti minuti le prime prove libere del Gran Premio del Canada di F1 per Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha piantato la sua SF-25 nel muro appena dopo aver firmato il miglior giro provvisorio. Un errore davvero banale per il ferrarista che è andato lungo tra la curva 3 e 4 colpendo il muro interno della chichane. Per i più maligno una mancanza di serenità viste le voci di mal di pancia emerse ieri anche se smentite dal diretto interessato.

Gp Canada: L’incidente di Leclerc nelle fp1

Aveva appena tagliato il traguardo col miglior tempo Leclerc quando ha perso il controllo della sua Ferrari SF25. L’incidente del monegasco è arrivato tra la curva 3 e 4, un errore e macchina persa contro le barriere interne andando a picchiare con l’anteriore sinistra per poi finire in testacoda dall’altra parte della pista in piena chicane e sbattere anche col retrotreno. Il botto ha ovviamente causato l’immediata bandiera rossa. Tutto ok per il pilota monegasco che è uscito indenne dalla monoposto rossa. Anche se visibilmente affranto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leclerc urla e si scusa in radio: il video dell’incidente

“Ho preso il muro! Maledizione”. Questo il team radio, un po’ edulcorato, in realtà non ha detto proprio “maledizione”, di Charles Leclerc appena distrutta la sua Ferrari durante le fp1 che per lui sono finite anticipatamente.

Il pilota monegasco si è preso tutte le responsabilità dell’incidente e si è scusato in radio col team: “Sì, colpa mia, avrei dovuto andare dritto. Pensavo di farcela ma ho tagliato“

Leclerc poco sereno, le voci di addio e la carezza al cane Leo

Grande delusione al box Ferrari dove per l’occasione c’era anche il presidente onorario, Piero Ferrari. Non è stato sicuramente un buon inizio di week end canadese per Maranello e per Leclerc in generale. Giovedì sono uscite tutte quelle voci di un suo presunto malcontento vista la scarsa competitività della SF-25 e la voglia di cercare altrove di vincere quel Mondiale che un talento come il suo meriterebbe.

Leclerc ha smentito seccamente ma forse, facendo un po’ di congetture, la scarsa tranquillità può avere influito nel suo erroraccio che ha compromesso tutte le fp1. Tranquillità che Charles ha provato a ritrovare accarezzando il suo cane Leo appena rientrato ai box, come raccontato dall’inviata di Sky, Mara Sangiorgio. Un gesto che ha strappato un sorriso al pilota monegasco reduce da due podi consecutivi tra la gara di casa e Barcellona.

La stessa curva di Vettel nel 2019

L’incidente di Leclerc è avvenuto nella stessa curva che costò a Vettel e alla Ferrari il Gran Premio del Canada del 2019. In quell’occasione Seb era al comando insidiato dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Al giro 48 il misfatto. Proprio come oggi Leclerc, Vettel perse il controllo della sua Ferrari all’ingresso della chicane 3-4 ma a differenza del monegasco riuscì a tenere la monoposto tagliando semplicemente la curva sull’erba, rientrato in pista Seb strinse Hamilton per non farlo passare.

Ma poco dopo il tedesco finì sotto indagine e di lì a breve, con estrema rigidità, penalizzato di 5″ che non riuscì a mettere tra se ed Hamilton quindi finendo secondo a conti fatti. Una volta terminata la gara poi Vettel fu protagonista di una scena amara quanto divertente, prima sembrava voler rinunciare alla premiazione, poi convinto dal team tornò al palco delle premiazioni ma non prima di aver spostato il cartello del primo e del secondo posto tra la piazzala della sua Ferrari e quella della Mercedes di Hamilton.