Ultimo aggiornamento: 13-06-2025 19:31

Circuito Gilles Villeneuve, 13 giugno 2025 – Il week end del Gran Premio del Canada decima prova del Mondiale di F1 prende il via a Montreal con le prove libere. Come al solito sarà la McLaren ad avere i favori del pronostico ma da una parte Max Verstappen e dall’altra le Ferrari di Hamilton e Leclerc cercheranno di mettersi in luce sperando anche in un exploit della Mercedes con Antonelli. Fp1 alle 19.30 ed fp2 alle 23.

