F1, chi è Antonello Coletta: l'uomo del miracolo Hypercar a Le Mans che insidia Vasseur per rilanciare la Ferrari

Aria tesa in casa Ferrari dopo le voci di questi giorni su Hamilton, Leclerc e con un Vasseur sempre più in bilico, si fa largo il nome di Antonello Coletta responsabile del progetto Endurance come nuovo team principal

Non sono giorni facili in casa Ferrari. Gli strascichi per un inizio di stagione deludente, al di sotto delle aspettative, stanno chiedendo il conto. Tra gli uomini sulla graticola c’è ovviamente Fred Vasseur che da tre anni ha preso il timone del comparto F1 di Maranello ma senza risultati di rilievo e soprattutto senza mai riportare la rossa a lottare per il titolo. Col francese in bilico nella rosa dei papabili alla sostituzione, oltre il sogno quasi impossibile Chris Horner, c’è Antonello Coletta. L’uomo delle imprese della Hypercar a Le Mans e nel Mondiale WEC.

Polveriera Ferrari: Vasseur sulla graticola

Quando le cose vanno male si sa, lo insegna il calcio, il primo a essere messo in discussione è sempre l’allenatore. In F1 il coach non c’è ma c’è il team principal. E l’inizio di stagione altamente al di sotto delle attese da parte della Ferrari ha messo in dubbio Frederic Vasseur. Il manager francese doveva rivoluzionare Maranello. Lo ha fatto ma ancora con scarsi risultati. Il suo repulisti è stato importante, in tanti sono andati via, altrettanti ne sono arrivati ma il problema della rossa sembra essere sempre lì.

Manca velocità, manca prestazione. E dire che in McLaren due anni un ex Ferrari come Andrea Stella è riuscito a far svoltare il team di Woking portandolo in due stagione ad avere la monoposto migliore del lotto. Cosa che non riesce a Vasseur. La sua attenuante? Lo stesso Jean Todt ci mise parecchio, più dei 5 anni di Schumacher a tirare fuori la Ferrari dalla mediocrità in cui era finita a inizio anni ’90. Ma la storia recente da Arrivabene a Binotto racconta che a Maranello non c’è quasi mai grande pazienza.

Antonello Coletta al posto di Vasseur: Leo Turrini ci crede

Non è la prima volta che Vasseur finisce sotto esame, in bilico. Già in settimana le voci di un possibile addio di Horner alla Red Bull avevano animato i rumors su un interessamento della Ferrari al manager britannico, sogno e obiettivo dello stesso Elkann. Ma ci sarebbe anche il nome buono di Antonello Coletta, capo dell’endurance, impegnato nella 24 Ore Le Mans in un Mondiale cominciato con tre vittorie su tre. In passato il manager romano era stato consultato per guidare la Formula 1, ma aveva declinato con gentilezza e lo ha ribadito anche recentemente, consapevole dell’enorme differenza fra i due mondi delle competizioni.

A fare il nome di Coletta è stato anche il decano dei giornalisti di F1 ed esperto del mondo Ferrari, Leo Turrini: “Al presidente Elkann garba zero essere associato ad un’immagine di perdente. […] Il ritorno a Le Mans è il fiore all’occhiello della presidenza Elkann. […] A guidare la Ferrari verso un Triplete da sogno a Le Mans è Antonello Coletta, fin qui estraneo ai tormenti della F1. È un uomo del presidente e ci siamo capiti: se Vasseur fosse congedato, il candidato alla successione Elkann l’avrebbe già in casa”.

Chi è Antonello Coletta

Nato il 27 febbraio 1967 a Roma, Antonello Coletta ha studiato Economia e Commercio all’Università La Sapienza (Roma) ed è entrato nel mondo del motorsport nel 1991 come Direttore Sportivo del team Forti Corse, allora impegnato in Formula 3 e Formula 3000. Sempre come Direttore Sportivo, passò a Peugeot Italia nel 1993 e all’Alfa Romeo nel 1995.

Antonello, sposato con due figlie, è entrato in Ferrari nel 1997 ed è stato coordinatore del Ferrari Challenge fino al 2003, quando è diventato responsabile del dipartimento Corse Clienti. Nel 2014 è stato nominato responsabile delle attività sportive della Scuderia Ferrari ed è entrato nel Consiglio di Amministrazione dell’Autodromo del Mugello. Dal 2015 è a capo di Endurance e Corse Clienti, l’ente precedentemente noto come Attività Sportive GT. Questa divisione comprende le esperienze orientate ai clienti (Ferrari Challenge, F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme), il programma Ferrari Hypercar e le competizioni riservate alle vetture GT derivate dalla serie, il circuito di Fiorano e i roadshow del Cavallino Rampante.