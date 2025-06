F1 Canada, perchè Leclerc non ha fatto le libere 2: il regolamento. Charles non fa drammi, Hamilton chiede di più

Venerdì nero per Leclerc che non ha potuto girare nemmeno nelle libere 2 dopo il botto in fp1, cosa dice il regolamento. Charles resta ottimista, Hamilton invece chiede di più a se e alla Ferrari

Sperare in un sabato più fortunato è il minimo per la Ferrari. E non ci dovrebbe volere poi più di tanto visto come sono andate le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Canada. Leclerc che va a sbattere dopo appena venti minuti di fp1, distrugge la sua SF25 e salta anche le fp2; Hamilton che va bene ma deve fare i conti col graining sulle gomme. Insomma, come se non bastassero le polemiche e le voci che hanno fatto sbottare Vasseur c’è tanto da mettere a posto in casa Ferrari.

Leclerc distrugge la Ferrari: niente fp2, perchè

Il patatrac arriva dopo nemmeno 20 minuti dall’inizio della prima sessione di libere. Leclerc ha appena fatto il miglior tempo, quando perde il controllo della sua Ferrari tra la curva 3 e 4. Charles sbaglia la frenata, prova a recuperare andando dritto, troppo però e va contro le barriere interne picchiare con l’anteriore sinistra e poi con la posteriore per poi finire in testacoda dall’altra parte della pista in piena chicane. Bandiera rossa e Ferrari distrutta col pilota monegasco uscito indenne dall’incidente.

La doccia fredda però arriva di lì a poco. Perchè Leclerc non ha potuto nemmeno prendere parte alla seconda sessione di prove libere. La monoposto numero 16 era talmente distrutta da necessitare un cambio del telaio compresa la cellula di sopravvivenza del pilota. Che i meccanici avrebbero anche potuto fare in tempi celeri per rimettere Charles in pista ma quello che mancava era il tempo necessario per l’omologazione del telaio da parte della FIA. Come confermato anche dalla nota della stessa Ferrari.

A causa dei danni subiti dalla sua monoposto nell'incidente nelle FP1, Charles Leclerc non prenderà parte alle FP2, poiché la cellula di sopravvivenza della sua SF-25 deve essere sostituita. Come da regolamento, Charles potrà guidare nelle FP3.

Leclerc non fa drammi: “Week end non compromesso”

Al di là della rabbia di Fred Vasseur e nonostante il doppio colpo incassato, Charles Leclerc ha provato comunque a restare positivo, ai microfoni di Sky Sport: “Mi dispiace per il team perché non siamo riusciti a completare la prima sessione né la seconda. Però mi sono sentito a mio agio, il che è positivo, quindi non penso che quello che è successo avrà un impatto sul resto del weekend”.

Hamilton contento ma non troppo tra passo e graining

Tutto il lavoro o quasi è gravato così sulle spalle di Lewis Hamilton. Risultati buoni ma non eccelsi per l’inglese che è sembrato veloce ma non velocissimo sul giro singolo, comunque in linea con gli altri, mentre sembra aver patito il passo gara, oltre alla scivolosità della pista sporca e i soliti problemi in frenata con tanti lunghi in frenata, che però hanno avuto tutti o quasi, anche le McLaren.

Ai microfoni di Sky Sport l’inglese ex Mercedes ha commentato così il 5° tempo nelle fp1 e l’8° in fp2: “La macchina è stata piacevole da guidare, ma al momento ci manca un po’ di passo e abbiamo avuto del graining nei long run. Continueremo a lavorare stanotte per portarla in una finestra di prestazione migliore per domani”.