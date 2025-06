Gout Gout, debutto da record in Europa: il tempo super sulle orme di Bolt. Fabbri e Weir prova da applausi prima di Madrid

Il 17enne australiano ferma il cronometro sul tempo di 20”02 a Ostrava, sulla stessa pista che aveva ospitato il debutto europeo di Bolt. Bene Fabbri e Weir nel peso

La sensazione è quella di aver assistito al debutto di un predestinato. Gout Gout ha corso la sua prima gara in Europa e lo ha fatto alla grande vincendo la sua prova sui 200 metri e fermando il cronometro su un tempo che è solo la premessa di quello che verrà.

Il record di Gout Gout

Una corsa ancora disordinata, decisamennte non perfetta dal punto di vista tecnico. Ma Gout Gout è una stella e su questo non c’è dubbio. Il 17enne australiano ma di origini sudanesi era alla sua prima volta in Europa, gli occhi erano tutti su di lui e non ha deluso. Partenza da vedere, movimento dei piedi da rivedere così come nella parte alta ma una resistenza alla velocità di quelle incredibili. Alla fine per lui arriva il miglior tempo della sua giovanissima carriera con il crono che si ferma su 20”02, record australiano e la sensazione fortissima di essere solo al primo capitolo di una storia clamorosa.

Il debutto che lo lega a Bolt

Una prova quella dell’australiano Gout Gout che arriva in un meeting e in una città che è stata molto cara anche a Usain Bolt. L’atleta giamaicano, proprio come il giovane aussie, ha fatto il suo debutto in Europa proprio a Ostrava nel 2005. Ai tempi il re della velocità era un ragazzo di cui si parlava molto bene ma non era così conosciuto a livello Mondiale. Usain, una volta diventato la leggenda che tutti conosciamo, ha deciso di ripagare questa fiducia continuando a gareggiare a Ostrava in ogni occasione possibile, totalizzando 9 partecipazioni e rendendo la città ceca una delle mete preferite della sua carriera.

Fabbri e Weir, prova super in vista di Madrid

Dopo un inverno tra molti alti e bassi, la coppia italiana del lancio del peso formata da Leonardo Fabbri e Zane Weir conferma di essere in un ottimo momento di forma. Alla fine la vittoria è del toscano che piazza la migliore misura con 21.70 e batte proprio il suo compagno di nazionale e di allenamento Zane Weir. Una prova molto incoraggiante visto che Leo rappresenterà l’Italia in occasione degli Europei a squadre in programma nel fine settimana a Madrid. In particolare per il campione europeo in carica un prova con tanti lanci intorno ai 21 metri ma soprattutto nessun nullo, problema che negli ultimi tempi lo aveva un po’ tormentato.