Gout Gout, tempo da urlo nei 200 metri ma il vento rovina tutto: record mondiale per Alekna nel disco

Dopo essere sceso sotto i 10 secondi nei 100, il giovane fenomeno australiano corre sotto i 20 nei 200: tempo non omologato. Vale invece il primato stabilito dal lituano.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un record non omologabile a causa del vento, un altro invece che vale eccome. Primati in successione nell’atletica, da una parte del mondo all’altra. Continua a stupire Gout Gout, il giovane fenomeno australiano di oridini sud sudanesi che agli Assoluti di Perth ha corso (un’altra volta) i 200 metri sotto i venti secondi, ma – proprio come nella precedente occasione – non ha visto omologare il tempo per il vento a favore superiore al consentito: +2,2 metri. Nessun dubbio, invece, sullo stratosferico nuovo primato nel disco, stabilito dal figlio d’arte Mykolas Alekna: 75,56 metri.

Gout Gout sfiora il record: vento oltre il consentito

Ancora una performance strabiliante per Gout Gout, il 17enne fenomeno che sembra poter diventare il personaggio cult dell’atletica del futuro. A Perth, nei campionati nazionali australiani, il giovanissimo sprinter ha chiuso in 19”84, nove centesimi più veloce del miglior tempo fatto registrare da un certo Usain Bolt alla sua età. Proprio come per il 9”99 nei 100 di qualche giorno fa, però, Gout Gout non ha visto omologare la sua prova. Il limite per la convalida dei tempi, infatti, è di due metri al secondo a favore. E a Perth invece soffiava a +2,2. Niente record del mondo Under 18, invece, per Gout Gout: avrebbe eguagliato il tempo dello statunitense Erriyon Knighton.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La crescita di Gout Gout, nuovo fenomeno della velocità

Un pizzico di delusione, insomma, per il nuovo astro nascente della velocità, che ha comunque – e non c’erano troppi dubbi in merito – intascato la medaglia d’oro negli Assoluti. Il suo primato personale rimane il 20”04 stabilito a dicembre 2024, che resta il record nazionale australiano. Ancora per poco: prima o poi Gout Gout riuscirà a correre una gara senza vento e a veder convalidati i suoi brillanti risultati. Nel frattempo, per uno strabiliante primato mondiale (giovanile) sfumato per un soffio (di vento), ce n’è un altro che è stato omologato senza alcun dubbio a riguardo: quello del disco.

Disco, primato mondiale per il lituano Alekna: 75,56 metri

A ritoccare il record da egli stesso detenuto è stato Mykolas Alekna, medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi e di bronzo agli Europei di Roma. Il lituano ha lanciato il disco a 75,56 metri, migliorando il precedente primato di 74,35 metri. Teatro dell’impresa, l’Oklahoma Throws Series World Invitational di Ramona, negli Stati Uniti, meeting valido per il World Athletics Continental Tour. Curiosità: Alekna aveva migliorato una prima volta il record nella stessa gara col primo lancio, in cui aveva fatto 74,89 metri. Da segnalare anche l’exploit dell’australiano Matt Denny, secondo con 74,78. Anche il papà di Mykolas, Virgilijus, è stato una leggenda del disco, in cui ha conqusitato due ori olimpici.