Gout Gout a 16 anni corre più veloce di Usain Bolt: dal Sud Sudan all'Australia, si allenerà con Noah Lyles

Il giovanissimo talento ha già frantumato il record nazionale del suo paese sui 200 metri ed è pronto a traguardi sempre più ambiziosi: si trasferirà negli Stati Uniti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

C’è un ragazzino che corre veloce e che sta facendo parlare di sé gli addetti ai lavori e gli appassionati. Si chiama Gout Gout, è australiano anche se le sue radici affondano nel paese più giovane e più povero del mondo: il Sud Sudan. A 16 anni ha fatto registrare dei tempi che neppure Usain Bolt stabiliva alla sua età. E tutto lascia pensare che le sue performance possano migliorare: si allenerà infatti negli Stati Uniti col campione olimpico dei 100 metri, Noah Lyles.

Gout Gout impressionante ai campionati scolastici di Brisbane

Il giovane australiano ha impressionato tutti nel corso degli Australian All Schools Championships del Queensland a Brisbane, la città che ospiterà le Olimpiadi del 2032: forse un segno del destino, anche perché all’epoca Gout Gout avrà 24 anni e sarà probabilmente nel pieno della sua maturazione atletica e tecnica. Prima ha vinto i 100 metri, poi i 200. Ma soprattutto, lo ha fatto con dei tempi inimmaginabili per uno che, a tutti gli effetti, è poco più di un adolescente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il record non omologato sui 100 e la super prestazione sui 200

Gout Gout, infatti, s’è imposto nella distanza più breve con un tempone: 10”04. Peccato che il vento eccessivo, superiore ai due metri al secondo, abbia invalidato la sua prova almeno a livello cronometrico. Tutto regolare, invece, nei 200. Gout Gout ha stravinto in 20”04 e ha migliorato il record nazionale australiano, detenuto da Peter Norman (20”06). Piccolo particolare: quando aveva 16 anni, nel 2003, Usain Bolt correva i 200 metri in 20”13.

Dall’Australia agli USA: Gout Gout s’allenerà con Noah Lyles

Per il momento il ragazzino mantiene il “low profile” e non si espone più di tanto. “Questi sono tempi da adulti e io sono solo un bambino, li sto correndo e spero che avrò un grande futuro. Ho inseguito quel record, ma non pensavo che sarebbe arrivato quest’anno. Pensavo potesse arrivare l’anno prossimo oppure dopo“. E chissà cosa arriverà nei prossimi anni. Il futuro del giovane australiano di origini sudsudanesi, un potenziale simbolo dell’atletica di domani, è negli States, coi migliori. Nella terra dei sogni, per realizzare i suoi.