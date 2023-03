Atletica, Bolt: "Manca una superstar in questo sport"

Ha parlato all'agenzi di stampa PA

29-03-2023 15:28

Usain Bolt, uno mai banale, figura iconica dell’atletica ha parlato del uo ex sport in un’intervista all’agenzia di stampa PA.

“Penso che all’atletica leggera ora manchi forse solo una superstar. Voglio dire, quando me ne sono andato le persone stavano cercando la prossima persona che avrebbe fatto un passo avanti e avrebbe brillato davvero e si sarebbe distinto. Penso che sia quello che manca allo sport in questo momento. Ne abbiamo parlato per anni che lo sport ha bisogno di cambiare il modo in cui è impostato. Non è così eccitante, quindi le persone non vogliono guardare. Quindi, se non hai una superstar che si distingue come ho fatto io, allora sarà difficile attirare le grandi folle e attirare l’attenzione che desideri”.

“Ne abbiamo parlato per molti anni, ma non è successo niente. Ma non posso farlo da solo, quindi spero che la IAAF esamini la questione e cambi alcune cose”.