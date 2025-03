Atletica: Gout Gout da impazzire, scende sotto i 20" sui 200 anche se con tempo ventoso

Il babytalento australiano continua a macinare record: l'ultima impresa al Queensland: è il secondo atleta under 20 a stabilire questo tempo

Ci aveva visto lungo l’Adidas quando aveva fatto sottoscrivere un contratto da 6 milioni di dollari all’anno a Gout Gout, il diciassettenne australiano di origini sudsudanesi già ribattezzato il nuovo Bolt. Oggi Gout Gout ha compiuto una nuova prodezza correndo in 19″98 i 200 metri durante i Campionati Statali del Queensland e diventando il secondo atleta della sua età a sfondare il muro dei 20 secondi dopo lo statunitense Erriyon Knighton, anche se la sua prestazione non sarà omologata a causa del vento favorevole di +3.6 m/s, ben oltre il limite regolamentare di +2.0 m/s.

Una carriera da predestinato

Nato a Ipswich, nel Queensland, da Monica e Bona, genitori emigrati dal Sud Sudan nel 2005 (hanno altri sei figli), Gout Gout ha iniziato a farsi notare a 14 anni, quando già correva i 100 metri in 10.57. Passano gli anni e aumentano i primati: a 15 ha stabilito il record australiano under 18 sui 200 con 20.87, e l’anno scorso, a 16 anni, ha battuto anche il primato nazionale assoluto australiano correndo in 20.04 a Brisbane, superando il leggendario Peter Norman (20.06 dal 1968) e il record under 17 di Bolt (20.13).

Dall’argento ai Mondiali U.20 ai nuovi record

Un anno magico per Gout Gout che ha conquistato anche la medaglia d’argento ai Mondiali Under 20 di Lima nell’agosto 2024 in 20.60. Gout peraltro ieri aveva già corso nelle batterie dei Queensland State Championships in 20″05 con un vento regolare di +1.2 m/s, miglior prestazione stagionale assoluta del 2025, a 1 centesimo dal suo personale di 20″04 corso a dicembre.

Gout Gout: “Mi sono tolto un peso”

“Mi sono sentito letteralmente libero – ha detto il nuovo volto Adidas– Mancavano 80 metri alla fine e mi sono detto che dovevo farcela. Ho pensato di avere una possibilità di scendere sotto i 20 secondi. E quando ho visto il cronometro, ero davvero felice e in un certo senso sorpreso, ma mi sono sentito come se mi fossi tolto un peso dalle spalle. Ora che l’ho fatto, devo solo essere più costante”. E il peso, magari, da ora passa sulle spalle di altri…