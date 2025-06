Milan, il saluto e il ringraziamento a Joao Felix sono un boomerang: bufera sul web

Joao Felix saluta il Milan dopo sei mesi in chiaroscuro: solo 3 gol e tante critiche. L'addio amaro del 'talento' portoghese scatena una bufera social

Mai ‘Felix’ fu Joao al Milan. Sembrava poter essere il colpo di mercato low-cost di gennaio per i rossoneri quando, nell’incredulità generale, fu annunciato il portoghese in prestito dal Chelsea. Dopo sei mesi, passati più in ombra che a splendere, Joao Felix ha deluso le aspettative generali dei tifosi del Diavolo e non solo. Quest’oggi il Milan ha ufficializzato l’addio del portoghese con un messaggio social che ha però scatenato una bufera.

Il saluto del Milan e la risposta del giocatore

“Grazie, ti auguriamo il meglio per il futuro” è stato il messaggio condiviso dal club di via Aldo Rossi per congedarsi dal talento lusitano. Joao Felix ha risposto con un “grazie” e due cuori rossoneri, segno di riconoscenza verso squadra e tifosi. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, la sua esperienza al Milan non ha lasciato grandi tracce.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Joao Felix, numeri deludenti: 21 presenze e pochi lampi

Durante la sua avventura milanista, Joao Felix ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni, segnando solo 3 gol e fornendo un assist. Numeri modesti che non hanno soddisfatto le aspettative né dei tifosi né della dirigenza che ha preferito non approfondire ulteriormente le trattative con il giocatore.

L’ironia dei tifosi rossoneri sui social

Non si è fatta attendere la reazione dei tifosi rossoneri sui social. Sotto il post d’addio pubblicato dal Milan, si sono moltiplicati i commenti ironici e critici, espressione della delusione generale per il rendimento del giocatore. Tra i messaggi più taglienti: “Il mio lavoro qui è finito… Ma se non hai fatto niente…???” E ancora: “Ma thank you di cosa?”. Ed infine c’è chi scrive: “Come non fare assolutamente niente in 90 minuti”

Felix, una parentesi da dimenticare

L’addio di Joao Felix al Milan chiude una parentesi breve ma amara. Il talento, tanto acclamato in passato, non è mai riuscito a emergere con continuità in maglia rossonera. Il futuro per lui resta incerto, mentre i tifosi del Diavolo guardano già altrove, sperando in innesti più incisivi per la prossima stagione: “Ma davvero il Milan ringrazia anche Joao Felix, pubblicamente e sul canale social ufficiale? Ma guardiamo avanti per cortesia!!!” C’è poi chi ironizza: “E allora riscattatelo questo fenomeno…”

Non si placano gli animi sul web: “Joao Felix purtroppo non ha dato quello che ci aspettavamo. Peccato perché era arrivato con tutte altre aspettative. Per quanto riguarda il mercato in entrata, date una sveglia. Leao deve restare. In attacco Gyokeres sarebbe un sogno ma almeno uno tra Vlahovic o Dovbyk va preso.”

E ancora: “Ma come?! Non era il nuovo Kakà? Già sfanc*lato dopo appena 6 mesi??? Ma dai…” C’è poi chi attacca la società: “Secondo me le grafiche le fa direttamente Furlani su Canva per risparmiare sennò non si spiega.”

I tifosi rossoneri non ci stanno e attaccano la società per l’acquisto di Felix: “Un impatto straordinario, ancora una grande intuizione del duo Furlani Moncada.” E ancora: “A non rivederci mai più. Ciò detto Furlani Out.”

C’è poi chi scrive: “Tra poco matteranno in vendita anche i terreni di Milanello, con annessi custodi e magazzinieri. Che brutta fine abbiamo fatto.”

Ed infine: “Il Milan è di noi tifosi. Loro sono di passaggio. Dobbiamo lottare per il Milan, dobbiamo contestare per il Milan, se teniamo al Milan. NO agli abbonamenti, NO al merchandising! Vuoi andare allo stadio? Ci sono 19 partite in trasferta!”

Clicca qui per le ultime news sul Milan