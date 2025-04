Milan, Joao Felix flop: ecco chi era contrario e chi l'ha voluto, cosa gli ha urlato Walker

Otto presenze in A e zero gol: Joao Felix è già stato bocciato. Anzi, in realtà era stato bocciato prim'ancora del suo ingaggio: il retroscena

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Joao è sempre meno Felix al Milan. A Napoli l’ennesima impalpabile prestazione, prima della bocciatura dopo quasi un’ora di (non) gioco da parte di Sergio Conceicao. Redarguito pure da Walker, ci sono pochi dubbi sul suo futuro. Che sarà lontano dall’Italia. Intanto emergono retroscena sul suo approdo in rossonero: ecco chi era contrario e chi l’ha voluto.

Milan, Joao non è Felix: i numeri del flop

Eppure s’era presentato segnando subito in Coppa Italia contro la Roma, Joao Felix. Il Diavolo sperava di aver fatto bingo assicurandosi il 25enne ex enfant prodige del calcio portoghese proprio a ridosso della chiusura del mercato di gennaio. Prestito secco dal Chelsea da 3 milioni più 2,5 di bonus: un affare tramutatosi ben presto in flop.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sì, perché l’attaccante è ben presto sparito dai radar pur essendo impiegato con regolarità da Conceicao. Otto presenze in Serie A e zero reti. Zero. Ma non è solo per lo scarso feeling con il gol che l’ex Atletico Madrid è finito sott’accusa. Non piace il suo atteggiamento in campo né riesce ad aiutare la squadra. Non è un caso se a Napoli il Milan s’è risvegliato dopo la sua uscita e con l’ingresso in campo di un Leao ben più in palla e decisivo.

La verità sull’ingaggio di Joao Felix: il retroscena

Chi ha voluto il classe 1999 a Milano? A quanto pare, solo Conceicao, unico e principale sponsor del più giovane esordiente della storia del Benfica, poi pagato nel 2019 addirittura 120 milioni dall’Atletico Madrid. Se il super procuratore Jorge Mendes è riuscito a parcheggiarlo a Milanello è soprattutto per volontà del tecnico, che riteneva Joao Felix fondamentale per la svolta.

Nel club di via Aldo Rossi, però, gli estimatori del calciatore erano praticamente pari ai suoi gol in campionato: zero. Bocciato dallo scouting che avrebbe preferito pescare altrove, alla fine l’ad Furlani, dopo aver analizzato i costi dell’operazione, ha rimandato la decisione ad allenatore e Ibrahimovic.

L’ex Chelsea rimproverato anche dall’esperto Walker

La ramanzina si è consumato nel tunnel del Maradona, nell’intervallo. Col Milan sotto di due reti e messo all’angolo dal Napoli, Walker ha avuto qualcosa da ridire al più giovane collega.

Pizzicato dalle telecamere, l’ex Manchester City si è rivolto così a Joao Felix: “Passa la palla, non siamo Messi!”. Sorprende la reazione dell’ex Chelsea, che ascolta quasi impassibile, senza replicare, senza mordente, senza grinta. Beh, il lusitano sembra proprio avere le ore contate in Italia. Difficile, se non impossibile, che il club rossonero si adoperi per trattenerlo.