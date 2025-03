Milan, Conceicao: sempre gli stessi errori! E per il web anche Gimenez bocciato come Joao Felix

Sia per i giornali che per i tifosi sono due i problemi principali del Milan: le scelte iniziali del tecnico, alla seconda rimonta di fila, e Gimenez

Joao continua ad essere in-Felix e Gimenez è già bocciato. Cosa non funziona nell’undici iniziale del Milan di Conceicao? Rimonta in Supercoppa a parte, le gare di campionato contro Lecce e Como sono state un supplizio per i rossoneri che, costretti a rimontare, sono poi riusciti ad evitare due beffe consecutive ed a salvare ancora il tecnico portoghese. Ma per i tifosi le colpe sono sempre le stesse e per alcuni – dietro Conceicao – aleggia la maschera di Fonseca.

La critica di Franco Ordine a Conceicao

Il tecnico dei rossoneri continua ad essere sotto accusa. Per Franco Ordine, giornalista storico in fede rossonera, la colpa è nell’undici iniziale: “Se il Milan è sempre costretto alla rimonta bisognerà puntare il dito sulle scelte iniziali di Conceicao che si rivelano sbagliate. E in più, nonostante le due settimane di lavoro pieno, non si vede un’idea di calcio che resta approssimativa e improvvisata”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giornali e tifosi rossoneri bocciano la prestazione di Gimenez

Gimenez già non brilla più. Dopo l’ennesima gara deludente, il neo attaccante rossonero è già nel calderone delle critiche. Scrive la Gazzetta dello Sport: “La palla verticale a imboccare lo sciagurato Musah, per il secondo spreco di giornata, non può bastare. Gimenez non segna più. Un corpo quasi estraneo”. Replica poi il CdS: “La sua partita è chiusa in una bella palla per Musah ad inizio gara. Poi non vede più il pallone. Poco utile”.

Ma anche i tifosi non restano contenti dell’attaccante messicano: “Per me a fine anno Gimenez farà la fine di Piatek, segnatevelo. Anzi, prevedo pure un prestito alla Roma a giugno”. C’è chi non resta convinto: “Gimenez è alto 1.82mt, spiegatemi come può giocare di sponda?

E ancora: “Gimenez fa sempre la stessa finta a rientrare, basta poco per gli avversari perché se si studia si vede come fa sempre la stessa mossa sul sinistro.” C’è poi chi scrive: “Abraham, per quanto sia a terra fisicamente, è in grado di fornire varie soluzioni alla manovra offensiva. Gimenez invece è una sola clamorosa!”

I tifosi rossoneri non approvano l’undici iniziale di Conceicao

Anche i tifosi rossoneri bocciano le scelte di Conceicao: “Zero equilibrio, praterie in difesa, attaccanti isolati, testa scollegata. Praticamente gli stessi difetti di sempre, in questa stagione sembra che Fonseca non sia mai andato via. Non so quante volte ho rivisto Parma-Milan, di agosto scorso. Quel Joao Felix è uno scandalo.”.

C’è poi chi scrive: “Ma non si erano allenati bene x due settimane intere? Ah no, ha regalato due giorni di riposo per non farli lavorare troppo. Non sono un allenatore, ma serve avere il patentino di Coverciano per capire che devono giocare sempre Fofana, Rejinders (davanti), Pulisic e Leao?”

E ancora: “Non se ne può più. Ancora con pippe come Musah e Thiaw in campo, Leao che fa il Leao ossia totalmente inutile, Pulisic sparito centrocampo pietoso, e poi Ginenez una delusione totale. Il problema è che ora entra Fofana. Per non parlare di Joao Felix che è veramente diventato un baccalà”.

Non si placano gli animi sul web: “Centrocampo svuotato con solo Bondo in mezzo. Fase difensiva sempre in difficoltà. Ma io mi chiedo perché non mettere Bondo e Fofana in mezzo???? Perché? Sergio pessimo con queste scelte.”

E infine: “Senza Pavlovic in difesa facciamo tanta difficoltà, lui giocava per due. Speravo Sergio riuscisse a migliorare le cose ma mi sta deludendo moltissimo nelle scelte senza senso, prima fra tutti Fofana fuori e Musah esterno alto.”