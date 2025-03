Milan, Conceiçao si giustifica per l’esultanza col Como ma Allegri incombe: ecco dove è stato avvistato

L’allenatore si è dilungato nei festeggiamenti sui lariani e poi ha spiegato il perché. Intanto un’immagine del suo possibile successore scalda l’ambiente rossonero

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un’altra rimonta, un’altra sofferenza: dopo il successo del Milan sul Como, Sergio Conceiçao si è lasciato andare a una lunga esultanza che ha poi dovuto quasi giustificare nel post partita. Intanto, però, l’ombra di Max Allegri si allunga sul suo futuro: il tecnico toscano è stato avvistato allo stadio per Monza-Parma accanto all’ex a.d. rossonero Adriano Galliani.

Milan-Como, l’esultanza di Conceiçao

Il primo tempo dominato dal Como, poi la sveglia nella ripresa e la rimonta firmata da Pulisic e Reijnders: per il Milan e il suo allenatore Sergio Conçeicao è stato un altro pomeriggio di grande sofferenza. Al termine dell’incontro il tecnico portoghese si è lasciato andare ad un’esultanza prolungata, per la quale si è poi quasi giustificato nel post partita.

Milan, Conceiçao spiega l’esultanza

“È stata l’esultanza di un allenatore che aveva visto la squadra sbagliare un paio di gol e poi trovarsi in difficoltà”, ha dichiarato Conceiçao nel post partita di Dazn. Ma il portoghese si è voluto anche scrollare di dosso la tensione per una situazione sempre più difficile al Milan: se non fosse arrivata la vittoria, in casa rossonera si sarebbe tornati a parlare di un possibile esonero a stagione in corso.

“Eravamo troppo bassi – ha poi aggiunto Conceiçao, ribadendo il concetto – male nel pressing e il Como era molto in partita. Nell’intervallo ci siamo detti di ricominciare a fare le cose che avevamo preparato. E alla fine direi che abbiamo vinto con merito. Voi vi siete divertiti? Io invece ho sofferto…”.

Milan, Allegri avvistato a Monza-Parma con Galliani

E mentre Conceiçao soffre in panchina, il futuro appare sempre più lontano dal Milan. Il candidato numero uno a sostituirlo è Massimiliano Allegri, soluzione gradita dai tifosi rossoneri non solo per il passato vincente dell’allenatore toscano, ma anche per le garanzie sul piano tecnico che l’ex Juve può offrire.

E oggi Allegri non era poi tanto lontano da San Siro: l’allenatore livornese è stato avvistato sulle tribune dello stadio Brianteo ad assistere a Monza-Parma. Allegri era seduto accanto ad Adriano Galliani, con cui ha condiviso la prima esperienza al Milan: che sia andato a chiedere consiglio prima di dare la sua risposta definitiva al club rossonero?