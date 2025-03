Milan-Como, da Fabregas duro attacco al Var per il gol annullato a Da Cunha

La rete del 2-0 del francese è stata cancellata per un fuorigioco millimetrico dopo la review: lo sfogo del tecnico a fine partita

“Il fuorigioco? Al Var fermano le immagini quando pare a loro”: questo il commento di Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la sconfitta subita in casa del Milan, gara su cui ha influito anche l’annullamento del gol del 2-0 del lariano Da Cunha, decretato dopo la review del Var.

Milan-Como, Fabregas attacca il cronista Dazn

Stavolta Cesc Fabregas ha più difficoltà nell’accettare la sconfitta. Dopo la rimonta subita dal suo Como contro il Milan, il tecnico catalano si presenta ai microfoni di Dazn agguerrito, pronto a difendere la prestazione dei suoi e anche ad attaccare le decisioni degli arbitri riguardo ad alcuni episodi salienti della gara.

Che Fabregas sia carico lo si capisce subito, dalla risposta che dà ai cronisti di Dazn, secondo i quali il Como aveva meritato solo nel primo tempo. “Allora abbiamo visto una partita diversa”, sbotta Fabregas. “Loro hanno avuto due momenti di magia – dice il tecnico riferendosi ai gol di Pulisic e Reijnders – ed è per questo che questi giocatori costano 60 milioni e giocano nel Milan davanti a 70mila spettatori… Noi abbiamo fatto una partita incredibile”.

Como, Fabregas difende il suo lavoro

Fabregas continua il suo affondo, difende il suo lavoro rimarcando la differenza che passa tra l’organico a disposizione del Milan e quello del suo Como. Lavoro che, fa capire l’allenatore catalano, non può essere giudicato solo in base al risultato. “Chiamatemi pure perdente ma lasciatemi perdere così… – attacca ancora Fabregas – si gode nel vedere tanti giocatori giovani venire qui per la prima volta e giocare così. Lavorare così tutta la settimana e vedere che ciò che abbiamo preparato poi viene compiuto in campo, è un piacere”.

Como, l’attacco di Fabregas al Var sul gol annullato a Da Cunha

Poi viene il momento dell’attacco più duro, quello al Var. L’occasione è fornita dalla domanda sul 2-0 annullato a Da Cunha per un fuorigioco millimetrico, visibile solo grazie alla review della sala Var. Fabregas non ci sta, anche perché è proprio dopo il raddoppio negato al Como che scatta la rimonta del Milan. Nel finale i lariani sono anche rimasti in dieci per l’espulsione di Dele Allie lo stesso Fabregas ha rimediato un cartellino rosso al 93′.

“C’è questo episodio contro di noi… è la sfortuna di questa stagione, un millimetro – dice Fabregas, prima di sferrare il colpo – . Per me non è fuorigioco, perché se fermano un millisecondo prima, questo non è mai fuorigioco: al Var fermano quando piace a loro…”. Uno sfogo che potrebbe rischiare caro al tecnico del Como anche sul piano disciplinare.