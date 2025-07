Como, fatta per il 2005 Addai. Fabregas ora fa paura, spesi già 70 milioni: Morata e Thiaw gli ultimi tasselli

Mentre le big del nostro calcio provano a sistemare i conti per fare mercato, pure in Italia c'è chi non bada a spese. Sono gli azzurri che hanno in mente anche altri colpi da realizzare.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Mentre le big rompono il salvadanaio per contare i soldi da spendere, in Italia c’è chi di questi problemi non se ne fa proprio. Parliamo del Como che ha già investito 70 milioni di euro e non ha appagato ancora la sua fame di acquisti. L’ultimo arrivo è il 2005 Addai mentre i prossimi potrebbero essere i milanisti Morata e Thiaw. Insomma, la permanenza di Fabregas era già un indizio sostanzioso: ora arrivano le conferme.

Fabregas ci aveva visto lungo: tanti soldi investiti

Cesc Fabregas poteva andare all’Inter ma ha preferito rifiutare per restare al Como. Chi ha storto il naso davanti a quella decisione ora deve necessariamente ricredersi. Perché gli azzurri fanno sul serio e vogliono alzare sensibilmente l’asticella. Fin qui sono stati spesi 70 milioni di euro: anzitutto le conferme di Van der Brempt e Alex Valle (totale 11 milioni), poi i 18 milioni per il grande talento Baturina, quindi 22 per l’esterno ex Betis Jesus Rodriguez. E ancora altri 14 per Jayden Addai, colpo in entrata chiuso dall’AZ Alkmaar.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conferma di Nico Paz

Già oggi la formazione lombarda è ai nastri di partenza decisamente più forte di quella dell’anno scorso. Anche perché il Real Madrid ha deciso che per la crescita di Nico Paz sarebbe opportuno fare un’altra stagione in Serie A alle dipendenze di Cesc Fabregas. Baturina ne doveva essere l’alternativa, invece i due giocheranno insieme per rendere ancor più alto il tasso tecnico della squadra.

E non è finita qui: si attendono Morata e Thiaw

Naturalmente, quando siamo solamente al 2 luglio, il calciomercato è tutt’altro che concluso. Sapete benissimo come Fabregas cerchi una prima punta e la famosa telefonata ad Alvaro Morata non era soltanto amichevole. Il 32enne iberico ha deciso di lasciare il Galatasaray per fare rientro in Italia ma non al Milan, dove nonostante l’arrivo di Allegri per lui lo spazio sarebbe ridotto. Meglio il Como, allora, anche per ritrovare una titolarità praticamente indiscutibile.

Insieme all’attaccante, sempre dal Diavolo, potrebbe arrivare alle rive del lago pure Malick Thiaw. In questo caso l’opera di convincimento del Como non ha ancora portato risultati ma vedremo. Complessivamente sarebbe un investimento di altri 40 milioni di euro, da aggiungere ai 70 già citati.

Come giocherebbe il Como ad oggi

Allora proviamo a metterla in campo la probabile formazione del Como stagione 2025/2026. Nel 4-2-3-1 di Fabregas, in porta c’è sempre Butez con difesa composta da Van der Brempt, Kempf, Dossena (o Thiaw) e Alex Valle. Centrocampo a due formato dall’affiatata coppia Caqueret-Perrone, con quest’ultimo da riscattare dal City (sarebbero altri 30 milioni).

In attacco, poi, il tecnico si può davvero sbizzarrire a trovare la soluzione migliore. Di possibilità ne ha davvero tante, considerato il materiale a disposizione. Ci sono infatti Nico Paz e Baturina al centro e quattro esterni come Diao, Jesus Rodriguez, Addai e Strefezza. Per il ruolo di centravanti si attende Morata, uno che sa bene come si lavora anche per gli altri. Spettacolo garantito.