Milan-Como in Australia e Supercoppa in Arabia: Simonelli conferma il piano della Lega, ma i tifosi si ribellano

Il presidente ammette la possibilità che il derby lombardo si giochi a Perth, mentre è certo che gli sceicchi ospiteranno ancora il torneo a dicembre

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Milan-Como in Australia e Supercoppa Italiana ancora in Arabia Saudita, prima di Natale: questo il piano della Lega Calcio Serie A per promuovere il calcio italiano confermato oggi dal presidente Ezio Simonelli dopo la riunione dei club.

Milan-Como in Australia, la Lega Calcio conferma

La Lega Serie A guarda all’estero, verso l’Arabia Saudita e oltre ancora, fino all’Australia, per promuovere il calcio italiano e assicurare maggiori introiti alle società del nostro campionato. Non ci sono limiti o confini, soltanto occasioni da cogliere: così Milan-Como potrebbe giocarsi a quasi 14mila km da San Siro, nella città di Perth, Australia occidentale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’indiscrezione sulla possibilità che il derby lombardo si giochi agli antipodi era circolata nei giorni scorsi, oggi il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli ha confermato la notizia all’uscita dall’assemblea dei club.

Serie A in Australia, le parole di Simonelli

“Oggi non l’abbiamo discusso – ha dichiarato Simonelli ai giornalisti all’uscita – , è arrivata questa proposta aperta, come altre. Abbiamo sottoposto la richiesta ufficialmente a Figc, Uefa e Fifa, poi servirà le autorizzazione delle federazioni asiatica e australiana. È un processo lungo e complesso, devo dire che a oggi non abbiamo ricevuto segnali negativi”.

Simonelli ha anche aggiunto che l’opportunità è nata dal fatto che la gara è in programma il 7 o 8 febbraio, ovvero nel week end che si aprirà con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina che si terrà proprio al Meazza. “San Siro sarà chiuso per le Olimpiadi invernali, non capita tutti gli anni ed era impossibile trovare un’altra quadra – ha spiegato Simonelli -. C’è questa necessità, stiamo cercando di trasformarla in un’opportunità: far conoscere il campionato italiano all’estero. Ci stiamo provando, non è sicuro che vada a buon fine ma penso di sì”.

Supercoppa Italiana ancora in Arabia Saudita

Alla novità australiana si aggiunge poi l’ormai consueta trasferta invernale in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Anche l’edizione 2025/26 si disputerà in casa degli sceicchi, come dichiarato da Simonelli che ha fornito le date del torneo, che si disputerà prima di Natale, ma non ha saputo indicare la sede.

“Le date sono 18-19 dicembre per le semifinali (Napoli-Milan e Bologna-Inter, ndr) e 22 dicembre la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Gedda. Considerando che in Arabia hanno le due season, immagino, ma la scelta è dei sauditi, che possa essere ancora Riyadh. Mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere: credo che ormai dovranno decidere il luogo”.

I tifosi invocano la pirateria anti-Lega

Le due notizie fornite da Simonelli hanno scatenato immediatamente la ribellione sui social dei tifosi delle squadre coinvolte. “Questa cosa di giocare una partita del campionato italiano all’estero, per di più in un altro continente, è assurda”, attacca Luigi su X. “Ma lo rimborsano l’abbonamento?”, domanda Biax. “Dovete fallire! spero che i tifosi di Milan e Como facciano una bella protesta”, scrive JB, tifoso juventino. “Eh però poi è colpa della pirateria”, commenta Giovanni. “La pirateria deve resistere, il male sono questi dinosauri”, gli fa eco Leon. E Flotius segue a ruota: “Contro questi pazzi, viva la pirateria!”. “La pirateria uccide il calcio? No, lo uccidete voi con queste follie!”, attacca Masv.