Supercoppa italiana, final four 2026 di nuovo in Arabia Saudita a gennaio: la Lega Serie A conferma

Milan e Bologna sicure del posto, Napoli e Inter dovrebbero essere le altre due partecipanti: gli sceicchi hanno sciolto le riserve, si giocherà in Arabia almeno un'altra volta nei successivi tre anni

Alla fine il dado è tratto: l`amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha confermato di aver ricevuto l`interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre.

Supercoppa in Arabia Saudita

Sarà la terza edizione consecutiva in cui la Supercoppa italiana si disputerà in Arabia Saudita: il Paese arabo, secondo il contratto, potrà ospitare una ulteriore edizione nei prossimi tre anni. L’annuncio è arrivato durante l’Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile. Durante l’incontro, il presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i club sulle numerose iniziative che accompagneranno la finale della Coppa Italia Frecciarossa a Roma, tra cui la Charity Dinner organizzata alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna, evento che segnerà l`inizio di una stretta collaborazione tra la Lega Serie A e la Croce Rossa Italiana.

Supercoppa, format confermato

Confermato anche il format, che resterà invariato: a partecipare 4 squadre, le due finaliste di Coppa Italia (Milan e Bologna) e le prime due classificate in campionato, con Napoli e Inter ampiamente favorite. Una scelta, quella dell’Arabia Saudita, che non ha mai incontrato il totale favore dei tifosi: sia perché seguire le squadre è praticamente impossibile, sia perché spesso gli stadi sono perlopiù semivuoti. Senza voler toccare la questione dei diritti negati: le donne non possono accedere agli eventi pubblici in Arabia Saudita.

Inter e Milan “decisive”

I malpensanti potrebbero sostenere che gli sceicchi hanno sciolto le riserve dal momento in cui hanno avuto la sicurezza della partecipazione almeno di Inter e Milan alla competizione, dal momento in cui i nerazzurri arriveranno primi o secondi in campionato (scongiuri a parte) e i cugini rossoneri sono in finale di Coppa Italia. Napoli e Bologna non hanno la stessa mediaticità internazionale delle milanesi, ma alla fine la decisione è arrivata ugualmente. La competizione dovrebbe svolgersi, come successo quest’anno, a inizio gennaio 2026.

Albo d’oro: la curiosità

Curiosamente nelle prime due edizioni con quattro squadre al via il trofeo non è stato vinto dalla squadra campione d’Italia: non ce l’hanno fatta né il Napoli (vinse l’Inter) né l’Inter (battuta dal Milan).