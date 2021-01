Supercoppa Italiana: l'albo d'oro. Tutte le vincitrici

La Supercoppa Italiana si disputa dal 1988-89 e vede sfidarsi in partita secca le vincitrici del Campionato e della Coppa Italia. Nel caso in cui sia la stessa squadra ad essersi aggiudicata i due trofei, in finale gioca la vincitrice dello Scudetto contro la finalista sconfitta della Coppa Italia. Di solito ad aggiudicarsi il trofeo è la squadra che arriva a questa finale da scudettata ma negli ultimi anni la Juventus pur avendo vinto il campionato ha poi perso per 4 volte la finale. E’ una finale di solito molto equilibrata e per questo l’esito è tutt’altro che scontato. Questa competizione ha avuto diverse collocazioni nel calendario e nel corso degli anni si è spostata in diversi momenti della stagione: ormai da qualche anno si gioca a metà stagione tra dicembre e gennaio. Di seguito l’elenco delle squadre vincitrici della Supercoppa Italiana.

Edizione Vincitore 1988-89 Milan 1989-90 Inter 1990-91 Napoli 1991-92 Sampdoria 1992-93 Milan 1993-94 Milan 1994-95 Milan 1995-96 Juventus 1996-97 Fiorentina 1997-98 Juventus 1998-99 Lazio 1999-00 Parma 2000-01 Lazio 2001-02 Roma 2002-03 Juventus 2003-04 Juventus 2004-05 Milan 2005-06 Inter 2006-07 Inter 2007-08 Roma 2008-09 Inter 2009-10 Lazio 2010-11 Inter 2011-12 Milan 2012-13 Juventus 2013-14 Juventus 2014-15 Napoli 2015-16 Juventus 2016-17 Milan 2017-18 Lazio 2018-19 Juventus 2019-20 Lazio 2020-21 Juventus

Quante volte ha vinto la Supercoppa…?

La squadra che ha vinto più Supercoppe italiane è la Juventus con 9 trofei, seguita dal Milan a 7 e da Inter e Lazio con 5. Tra le squadre che hanno tentato (ma senza successo) di vincere questo trofeo anche Torino e Vicenza che hanno disputato una finale perché vincitori della Coppa Italia, ma sono stati sconfitti

Juventus 9

Milan 7

Inter 5

Lazio 5

Napoli 2

Roma 2

Fiorentina 1

Parma 1

Sampdoria 1

VIRGILIO SPORT | 20-01-2021 23:31