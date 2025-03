Supercoppa italiana, Final Four anche nel 2025/2026: la Lega vuole l'Arabia, gli sceicchi temporeggiano, si decide a fine aprile

La presenza di Empoli o Bologna non farebbe sorridere gli arabi, che sperano almeno nella presenza del Milan oltre a Inter e Napoli: la decisione verrà ufficializzata soltanto dopo le semifinali di Coppa Italia

Due anni fa la cosa non piacque in Arabia Saudita: “Dove sono Milan e Juventus?”. Fu questa, in estrema sintesi, la domanda che venne fatta alla Lega calcio italiana quando, oltre all’Inter, le squadre in gara nella Final Four 2023/2024 furono Lazio, Napoli e Fiorentina.

Supercoppa italiana, sede da decidere

Per meriti acquisiti sul campo, ci mancherebbe: ma è altrettanto innegabile che il “richiamo” offerto da rossoneri e bianconeri in varie parti del mondo sia ineguagliabile per altre formazioni di serie A. Senza dubbio migliore, per gli ospitanti, la recente edizione che ha visto il successo della squadra di Conceicao: presenti le tre grandi storiche del calcio italiano più l’Atalanta, fresca vincitrice dell’Europa League e ormai stabilmente nell’elite europea.

Supercoppa, format a 4 confermato

La Final Four in terra araba si replicherà altre due volte nei prossimi quattro anni, ma non è ancora dato sapere quando, di preciso: le società di Serie A, riunite oggi in Assemblea a Milano, hanno deliberato il format a 4 squadre per la prossima Ea Sports Fc Supercup. I club hanno inoltre confermato Deloitte come società di revisione della Lega Serie A.

La Lega aspetta gli sceicchi

”È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le Società – ha commentato il Presidente di Lega, Ezio Simonelli– Abbiamo posto le basi per le attività delle diverse Commissioni che abbiamo attivato e preso importanti decisioni, tra cui quella sul format della Supercoppa. Ora attendiamo la decisione degli organizzatori dell’Arabia Saudita, prevista per la fine di aprile, riguardo alla possibilità di ospitare la prossima edizione di questa competizione”.

Supercoppa italiana: come funziona

L’Arabia Saudita ha infatti un accordo per far giocare nel proprio Paese due delle prossime quattro edizioni, potendo tuttavia decidere in quali anni ospitare le sfide. Perché non l’ha ancora fatto? Probabilmente perché vuole prima capire quali squadre vi parteciperanno. La competizione vede protagoniste la vincitrice dello Scudetto, la seconda classificata e le due finaliste di Coppa Italia. Scontata la presenza dell’Inter, molto probabile quella del Napoli, inevitabile la presenza di una tra Empoli e Bologna, le protagoniste di una delle semifinali di Coppa Italia.

Gli sceicchi sperano nel Milan

Inevitabile immaginare che la presenza di Empoli o Bologna non faccia fare i salti di gioia agli sceicchi, sebbene il verdetto del campo sia stato inequivocabile: i toscani hanno clamorosamente sbattuto fuori la Juventus ai calci di rigore, i felsinei hanno eliminato con pieno merito l’Atalanta. Se il Milan dovesse eliminare i cugini e arrivare in finale, forse il quadro sarebbe più “appetibile”: sta di fatto che le partite di ritorno delle semifinali si disputeranno il 23 ed il 24 aprile, e successivamente arriverà il verdetto dall’Arabia Saudita.