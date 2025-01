Inter ribaltata dal Milan, Inzaghi nel mirino: tutte le accuse al tecnico nerazzurro per la Supercoppa persa

La clamorosa rimonta subita dall'Inter in Supercoppa fa scatenare i tifosi sui social: Inzaghi e la società finiscono nel mirino dopo il secondo ko nel derby col Milan.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il re di coppe abdica. Sul 2-0 Simone Inzaghi pregustava già la sesta Supercoppa personale, ma la clamorosa rimonta del Milan completata dal tris di Abraham in pieno recupero ha trasformato in incubo i suoi sogni di gloria. Inter di nuovo in ginocchio del derby, dopo il ko in campionato. E arrivano le prime accuse al tecnico della seconda stella.

L’Inter crolla in Supercoppa: l’analisi del ko

Avanti di due reti, la Supercoppa sembrava nelle mani dell’Inter per la quarta volta di fila nonostante l’assenza di Thuram e l’infortunio di Calhanoglu poco dopo la mezz’ora. Il problema del turco, sostituito da un Asllani che sarà anche bravo ma non è certo un top player, ha inciso non poco sul crollo nerazzurro, ma la sconfitta nel derby di Riad è figlia anche di altri fattori. Dopo la punizione di Theo, la squadra di Inzaghi si è sfaldata, subendo il ritorno feroce del famelico Milan rigenerato nel carattere da Conceicao.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Inter non ha saputo arginare la verve di un Leao entrato in campo col piglio giusto e la rifiorita catena di sinistra rossonera dove Theo ha innestato di nuovo il turbo uscendo dal periodo più buio della sua carriera. Quindi, i cambi. Che hanno fatto la differenza. Quelli del Diavolo hanno riscritto la storia del match, le sostituzioni effettuate da Inzaghi non hanno avuto alcun impatto. La rosa dell’Inter è davvero attrezzata per competere su più fronti?

Inzaghi sotto accusa: cosa viene contestato al tecnico

Sconfitta dura da digerire, lo ha ammesso lo stesso Inzaghi nel post partita, sottolineando, però, come l’Inter in passato sia sempre riuscita a rialzarsi. Lo farà anche stavolta? Il calendario non concede tregua. Sotto con il campionato, poi la Champions, la Coppa Italia e infine il Mondiale per club. I nerazzurri si riscoprono fragili, e i tifosi lo evidenziano sul web.

Le modalità con cui è maturata la rimonta del Milan mina le certezze acquisite. La squadra ha smesso di giocare, non ha saputo chiudere la partita pur avendo la possibilità di farlo con Carlos Augusto e Dumfries. “Sicuri che il problema dell’Inter sia Asllani? Magari sarebbe utile per Inzaghi, dopo tre anni e mezzo, creare un piano tattico B” suggerisce un tifoso su X.

Supercoppa persa, tifosi dell’Inter scatenati sui social

Chiariamolo a scanso di equivoci: la maggior parte delle responsabilità viene attribuita alla società, che non ha allestito un organico – secondo i tifosi – sufficientemente competitivo per competere su tutti i fronti. Sono soprattutto le alternative a mancare, ma Inzaghi finisce comunque nel mirino.

Su Facebook ‘Dinastia Interista’, pur ricordando i meriti dell’allenatore, rimarca alcune criticità della sua gestione come la “poca capacità nel leggere le partite combattute quando gli avversari cambiano improvvisamente spartito, cosa che porta a cambi quasi sempre peggiorativi” e la “conclamata ottusità tattica, che non gli fa mai cambiare modulo. Ad esempio nel 4-4 con la Juve e nella sconfitta col Milan in Supercoppa qualsiasi allenatore nel finale sarebbe passato a 4 dietro per contenere l’assalto disperato degli avversari”. Per Pietro “l‘errore più grande l’ha commesso facendo entrare Asllani. Con quello lì in campo la squadra perde aggressività, è lenta, non pressa, non aumenta di ritmo e viene risucchiata negli ultimi 40 metri”.