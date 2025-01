Supercoppa, goduria Milan e choc Inter: Theo graffia Dumfries, Barella furioso, bufera su Inzaghi e Sozza

Apoteosi rossonera e psicodramma nerazzurro: dopo il 2-0 Conceicao indovina tutte le mosse - in primis Leao - mentre Simone deraglia. Proteste interiste per l'arbitraggio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il doppio vantaggio, la gemma di Lautaro e il primo acuto di Taremi. Sembrava una Supercoppa tinta di nerazzurro a inizio ripresa, l’ennesimo titolo per Simone Inzaghi, vero e proprio specialista della competizione. E invece a spuntarla alla fine di una partita “pazza” come poche è stato il Milan rigenerato in pochi giorni da Conceicao. Tre a due, con clamoroso ribaltone finale: Diavolo in Paradiso e Inter spedita in un imprevedibile psicodramma, con tanto di bufere, polemiche, recriminazioni e musi lunghi.

Inter-Milan, scintille Theo-Dumfries e polemiche

Le prime polemiche nel primo tempo, quando sono riaffiorate le antiche ruggini tra Theo e Dumfries. Il terzino del Milan rifila un pestone – involontario? – all’olandese del Milan, che rimane dolorante a terra per un bel po’. Quando si rialza, il francese gli si avvicina in tono distensivo, ma Dumfries lo fulmina con lo sguardo. Sui social gli schieramenti sono ovvi: per i tifosi dell’Inter Theo “merita il rosso diretto”, per quelli del Milan si tratta di un fallo “chiaramente involontario”. E qualcuno polemizza coi giornalisti di fede interista come Fabrizio Biasin, che avvelenerebbero l’atmosfera: “Fai vedere pure il fallaccio di Calhanoglu”.

Calhanoglu ko, entra Asllani: è bufera su Inzaghi

A proposito di Calhanoglu, il turco si aggiunge a Thuram nella lista degli infortunati “pesanti” dell’Inter e Inzaghi lo sostituisce con Asllani. I nerazzurri volano nel punteggio, ma a fine gara la scelta del tecnico finirà nella lista dei rimpianti e delle polemiche. Così come quella di sostituire Barella. “Ci sono giocatori che, per qualsiasi motivo che non sia un infortunio, DEVONO rimanere in campo tutta la partita. Uno di questi è Barella. Poi ci sono giocatori che NON dovrebbero vedere il campo in partite del genere. Uno di questi è Asllani”. E ancora: “Inzaghi l’ha persa nel momento in cui ha mandato in campo Asllani al posto di Calhanoglu. Scelta a dir poco discutibile, quando in panchina hai gente come Zielinski e mr. 50 milioni Frattesi”.

La Supercoppa dei veleni: calciatori dell’Inter presuntuosi?

Sono tantissime le critiche all’allenatore: “Inzaghi è il miglior tecnico degli ultimi 30 anni all’Inter ma ha un difetto: quando la squadra è in sofferenza non ha un piano B“. E qualcuno azzarda: “Spiaze per Inzaghi, sarà il suo ultimo anno all’Inter”. Ma c’è chi lo difende: “Dopo lo Scudetto regalato 3 anni fa ora anche la Supercoppa Italiana. Dite a Barella e compagni che si sentono Iniesta e Xavi, che la colpa è la loro che perdono i palloni a metà campo e prendono gol in contropiede e non di Inzaghi”. Altri invece sottolineano: “Non sappiamo gestire, errori imperdonabili in fase difensiva”.

Barella furioso con Sozza e con la sua panchina

Tra i più amareggiati nella notte di Riad un furibondo Barella. Sul 2-1 il centrocampista dell’Inter e della Nazionale ha protestato a lungo con Sozza per un fallo – in verità evidente – di Thiaw non fischiato a suo vantaggio, poi sul 2-2 è stato sostituito a vantaggio di Frattesi. Nell’uscire dal campo, Barella ha mandato platealmente a quel paese qualcuno in panchina. “Ce l’aveva coi collaboratori di Inzaghi, troppe indicazioni”, la spiegazione del bordocampista Mediaset. Ma non sono pochi i tifosi che se la sono presa proprio con Barella: “Se desse meno aria alla bocca per ciarlare dietro l’arbitro per ogni mezzo contatto, riuscirebbe tranquillamente a star dietro agli avversari”. E ancora: “Barella oggi ha toccato il punto più basso della carriera“.