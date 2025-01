Milan, Pioli rompe il silenzio e rivela lite con Ibrahimovic e le urla a Theo

Otto mesi dopo l'addio al Milan Pioli vuota il sacco sul suo quinquennio in rossonero: il confronto tra Ibra e Cr7 e come spronava Hernandez

Otto mesi dopo, Stefano Pioli vuota il sacco. L’allenatore dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che prima della semifinale di Supercoppa tra Juventus e Milan ha fatto visita ai rossoneri nel ritiro di Riad, parla per la prima volta del suo quinquennio nel capoluogo lombardo. Alla Gazzetta dello Sport rivela retroscena gustosi, come la lite avuta con Ibra e le urla a Theo Hernandez.

Pioli: le offerte italiane rifiutate, la scelta araba e CR7

Mister Pioli, anzi ‘Bioli’ come lo chiamano in Arabia Saudita, dice tutto sulle colonne della Rosea. In merito alla decisione di accettare la corte dell’Al Nassr spiega che in realtà avrebbe voluto un anno di pausa dopo i cinque anni trascorsi al timone del Milan, “belli, ma estenuanti”. “Avevo pianificato un mese a Londra per perfezionare l’inglese o avrei potuto godermi il super-contratto Milan, ma ho capito presto che avrei faticato a restare fermo”.

Il tecnico emiliano confessa di aver ricevuto tre offerte da club italiani, tutte rispedite al mittente. “La prima a maggio, l’ultima poco prima dell’Arabia. Ma non mi sembrava giusto allenare in Italia dopo il Milan. Se avrei lottato per lo scudetto? Credo di sì”. Solo parole al miele per Cristiano Ronaldo: “ Se io arrivo mezz’ora prima all’allenamento, lui 25’ prima. È sempre il primo a salire sul pullman. Un perfezionista. A volte, lascio che parli ai ragazzi. Non posso considerarlo come gli altri”.

La lite avuta con Ibra e l’intesa con Maldini

Scatta il confronto tra due giganti del calcio come Ibrahimovic e Ronaldo. E ‘Bioli’ non si tira centro indietro: “Ibra era impetuoso con una personalità dominante. Cristiano è leggenda, è planetario, è enorme, ha in testa i mille gol ufficiali”. Con lo svedese continuano a sentirsi: “Mi ha scritto quando ho firmato per l’Al-Nassr, io gli ho fatto i complimenti dopo Madrid. Ci siamo riabbracciati qui a Riad”.

Ma non sono mancate tensioni. “Allenarlo è stato un piacere, anche se non è stato facile. Ricorderà senz’altro una discussione importante nel mio ufficio… A me è servita”. Si parla anche del Milan del recente passato, quello dello scudetto targato Maldini e Massara. “Sì, siamo in contatto. Sono due oneste e molto competenti e la nostra intesa era fortissima. Con Paolo ci sono state anche discussioni forti, perché siamo due teste dure”.

Milan, disastro Theo: come Pioli lo stimolava

La rottura con Fonseca, che era arrivato a escluderlo dall’undici titolare, e la prova disastrosa in Supercoppa alla prima di Sergio Conceicao in panchina: il 2025 di Theo Hernandez si è aperto sulla stessa lunghezza d’onda da incubo del 2024. “È un bravo ragazzo, ma non c’è stato un solo giorno di Milan in cui non abbia dovuto spronarlo” rivela Pioli. “Ditemi, però, un solo terzino sinistro al mondo che sappia spostare le partite come lui. Mi hanno rimproverato di usare solo la carota. Non è vero. Ma il bastone io non lo mostravo in pubblico”.

Inevitabile un commento anche su Rafa Leao, sempre sul banco degli imputati per la sua cronica mancanza di continuità. “Io resto convinto che Rafa possa ancora diventare fortissimo, non so se da Pallone d’oro, ma molto più forte di ora. Ci sta arrivando. Quando andava in nazionale gli dicevo: ‘Osserva bene tutto ciò che fa CR7, poi me lo riferisci’. De Katelaere? È stato bravissimo Gasperini a trovargli la collocazione giusta, in attacco. Deve solo imparare a gestire le pressioni forti, ma di certo non sbagliammo ad acquistarlo”.