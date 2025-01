Supercoppa Juventus-Milan, bufera su Theo Hernandez: errori imperdonabili su Yildiz e in attacco. E Maignan...

La mancata chiusura del terzino francese finisce nel mirino del web: non sono solo i tifosi rossoneri a sottolineare la clamorosa leggerezza di Theo. Ma ce n'è anche per Maignan.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un clamoroso errore, una mancata chiusura sulla verticalizzazione avversaria: e la Juve va in vantaggio. Finisce nel mirino dei social la leggerezza di Theo Hernandez in occasione del gol di Yildiz, che ha sbloccato il risultato nella semifinale di Supercoppa italiana a Riad. Juventus avanti e Milan costretto a inseguire, con evidenti responsabilità del terzino francese, troppo molle in chiusura e anche avventato a tentare la chiusura in scivolata sul filtrante per il turco. Nuovi attacchi, poi, per un’incredibile occasione sprecata nella ripresa. Ma anche Maignan non è esente da critiche.

Theo Hernandez e Maignan non impeccabili sul gol di Yildiz

La circostanza curiosa è che Theo Hernandez, stando a voci e indiscrezioni, sarebbe stato uno dei “cospiratori” contro Fonseca. Invece proprio da un suo errore è nato il primo gol subito dal nuovo allenatore rossonero, Sergio Conceicao. E Maignan? Forse anche il portiere, promosso capitano proprio a svantaggio di Theo, avrebbe potuto fare di più sulla conclusione di Yildiz: s’è fatto beffare sul suo palo, su un conclusione forte ma tutto sommato prevedibile da parte dell’attaccante della Juve.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli errori di Theo e la bufera sui social: quante critiche al francese

Tanti gli strali a indirizzo del nuovo “vicecapitano” rossonero, non solo da parte di tifosi del Diavolo. “Errore di Theo non commentabile”, sottolinea un utente su X. Un altro invece si chiede, memore di altre leggerezze: “Quanti gol ci è costato Theo questa stagione? Eh ma Cardinale, gli americani…”. Un altro commenta con evidente sarcasmo: “Ottimo Theo. Sempre al top”. Mentre un fan rossonero osserva con amarezza: “Quello che è diventato Theo Hernandez non si può spiegare, davanti è nullo (con riferimento a un clamoroso gol mangiato nella ripresa, ndr), in difesa un colabrodo”.

Non solo Theo: boom di critiche anche per il portiere Maignan

Il terzino, comunque, è in buona compagnia. Anche Maignan è oggetto di pesanti critiche dopo il gol preso: “Anni che leggo Maignan 70 milioni e Theo 100. Se ne fanno 90 tra tutti e due devono fare la statua a Furlani”. E ancora: “Non siamo all’Oratorio. Qualsiasi tiro, di qualsiasi potenza, se individuato deve essere parato. Punto. Senza se e senza ma”. Quindi, con sarcasmo: “Complimenti a Maignan, ultimamente sul suo palo non ne prende una”. Mentre un altro tifoso sbotta con signorilità: “Maignan non mi ha convinto sul goal preso”.