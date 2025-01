Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juventus-Milan 1-2 e arrivederci alla finale della Supercoppa Italiana.22:10

90'+6' Triplice fischio. Juventus-Milan termina 1-2! Pulisic su rigore e l'autorete di Gatti ribaltano il vantaggio bianconero di Yildiz.21:58

90'+6' GABBIA SALVA TUTTO! Intervento decisivo del difensore rossonero che devia in calcio d'angolo la girata ravvicinata di Gatti!21:58

90'+5' Cross basso di Yildiz dalla sinistra, Tomori allontana in fallo laterale.21:57

90'+4' Deviazione di Fofana che favorisce la presa di Maignan sull'ennesimo lancio bianconero in area. Si assottigliano ulteriormente le speranze juventine.21:56

90'+3' Altra rimessa dal fondo per il Milan, nessuno tocca il cross dalla destra di Savona e Maignan gioca col cronometro per far passare più tempo possibile.21:55

90'+2' Allontana Reijnders, poi Musah fa scorrere il lancio dalle retrovie per Yildiz e guadagna rimessa dal fondo.21:54

90'+2' Svirgolata di Thiaw in area rossonera e calcio d'angolo per la Juventus. Chance su palla inattiva per i bianconeri.21:53

90' Cinque minuti di recupero.21:52

90' Juventus che ora si affida ai lanci lunghi dalle retrovie, sembrano un po' saltati gli schemi in campo in questo momento.21:52

89' Nico Gonzalez prolunga di testa in profondità per Weah, finito però in fuorigioco.21:50

88' Errore di Kalulu in palleggio e rimessa laterale regalata al Milan. Scorrono altri secondi fondamentali per i rossoneri che sono ormai a un passo dalla finale.21:49

87' Sgroppata di Theo Hernandez sulla sinistra, interrotta dal fallo di Gatti. Ossigeno per il Milan che guadagna secondi preziosi.21:48

86' Sostituzione Juventus: esce anche Weston McKennie, entra Timothy Weah.21:47

86' Sostituzione Juventus: fuori Manuel Locatelli, dentro Nicolò Fagioli.21:47

85' Kalulu pesca McKennie liberissimo sulla sinistra, il tocco in area dell'americano viene però spazzato in calcio d'angolo dalla difesa rossonera.21:46

84' Koopmeiners calcia direttamente in porta col sinistro, Maignan blocca centralmente senza problemi.21:45

82' TERRACCIANO! Destro dal limite del neo-entrato sul corner basso a rimorchio di Reijnders, palla respinta dal muro bianconero davanti a Di Gregorio.22:13

82' Pulisic si sacrifica in ripiegamento stendendo Yildiz, giallo per lui e punizione per la Juventus in posizione centrale.21:45

82' Sostituzione Milan: fuori Álvaro Morata, dentro Filippo Terracciano.21:45

82' Sostituzione Milan: fuori Emerson Royal, dentro Matteo Gabbia.21:44

81' OCCASIONE MILAN! Ripartenza dei rossoneri con Abraham che attira su di sé la difesa avversaria e serve Theo a sinistra, il francese premia la sovrapposizione di Pulisic in area, ma Di Gregorio è reattivo in uscita bassa. Sarà corner per il Milan.21:43

79' Giallo per Emerson Royal dopo un pestone su Nico Gonzalez.21:41

79' Sostituzione Juventus: fuori Khéphren Thuram, dentro Douglas Luiz.21:40

78' YILDIZ! Thuram serve il compagno a rimorchio in area, il suo sinistro rasoterra diretto all'angolino viene respinto da Tomori.21:40

75' GOL! Juventus-MILAN 1-2! Autorete di Gatti. Musah scappa sulla destra e prova il cross teso per Pulisic dalla parte opposta, la palla sbatte su Gatti e finisce in rete beffando Di Gregorio che era uscito dai propri pali in anticipo. Risultato ribaltato e Milan che ora vede la finale di Supercoppa.



74' Thiaw salta più alto di tutti sul corner di Reijnders, il suo colpo di testa però termina alto.21:36

74' Controllo e dribbling di Morata in area di rigore, Gatti lo chiude in corner.21:35

71' GOL! Juventus-MILAN 1-1! Rete di Pulisic su rigore. Lo statunitense calcia forte e centrale, Di Gregorio intuisce ma riesce solamente a toccare la palla che lo oltrepassa insaccandosi in rete. Pareggio del Milan!



70' RIGORE PER IL MILAN! Break di Theo sulla sinistra, Savona lo chiude in area senza fare fallo ma subito dopo Locatelli stende Pulisic nei 16 metri. Colombo indica subito il dischetto.21:32

69' Colpo al volto per l'attaccante inglese dopo uno scontro fortuito con Thiaw in area di rigore. Si riparte con la palla scodellata da Colombo per i rossoneri.21:31

69' Gioco fermo. Abraham è a terra al limite dell'area rossonera.21:30

68' Yildiz apre in mezzo per McKennie che calcia subito verso Maignan, palla respinta dalla difesa rossonera, poi i bianconeri guadagnano calcio d'angolo.21:29

67' REIJNDERS! Destro di prima dell'olandese dalla distanza, Di Gregorio blocca senza problemi in tuffo alla propria destra.21:28

66' McKennie lascia spazio a sinistra per Cambiaso e si piazza a centrocampo, Nico Gonzalez invece si posiziona esattamente al posto di Vlahovic.21:28

65' Sostituzione Juventus: fuori Dusan Vlahovic, dentro Nico Gonzalez.21:27

65' Sostituzione Juventus: fuori Samuel Mbangula, dentro Andrea Cambiaso.21:27

62' Tre palle consecutive in area rossonera, tutte respinte dalla difesa, poi Theo Hernandez cerca Abraham nello spazio ma la palla torna alla Juventus.21:25

62' Calcio d'angolo per la Juve, lo concede Tomori fermando Koopmeiners in area di rigore.21:23

61' Sostituzione Milan: fuori Alejandro Jimenez, dentro Tammy Abraham.21:22

59' Ripartenza rossonera gestita da Reijnders, il suo tocco in verticale premia il taglio di Jimenez che finisce poi a terra al limite. Colombo lascia correre tra le proteste dei giocatori di Conceiçao.21:21

58' Tiro-cross di Thuram da posizione defilata sulla sinistra, la palla termina in fallo laterale dalla parte opposta.21:20

57' Cross molle di Jimenez dalla sinistra, Di Gregorio lo blocca in presa alta facendo respirare i suoi.21:18

56' Buon momento ora del Milan che ha rialzato il baricentro negli ultimi minuti di gioco.21:17

55' SPRECA THEO! Flipper in area di rigore sul corner teso di Reijnders, Theo Hernandez ha la palla giusta sul destro ma spara alle stelle dal limite dell'area piccola graziando la Juve.21:17

54' Destro basso di Fofana dalla distanza, deviato in calcio d'angolo.21:15

54' Sostituzione Milan: termina la partita di Ismaël Bennacer, inizia quella di Yunus Musah.21:15

51' Tacco di McKennie per Thuram, steso da Bennacer. Grande inizio di secondo tempo della squadra di Motta che non sta speculando sul vantaggio.21:13

49' Uscita a vuoto di Di Gregorio, non ne approfitta Theo Hernandez che tocca fuori di testa.21:10

49' Scintille Morata-Kalulu in area, Colombo li richiama entrambi verbalmente.21:10

48' Reagisce il Milan che guadagna un calcio d'angolo con Emerson Royal.21:09

47' VLAHOVIC! Juventus ancora a un passo dal 2-0 con Vlahovic che colpisce male di sinistro dal dischetto su assist perfetto di Yildiz dalla destra. Decisivo il disturbo di Tomori sul serbo al momento del tiro.21:09

46' SUBITO YILDIZ! Ripartenza in campo aperto dei bianconeri con il turco che arriva a calciare da dentro l'area ma il suo destro incrociato finisce fuori di poco sul secondo palo.21:08

46' Si ricomincia!21:07

Poche occasioni da ambo le parti ma è probabile che, vista la posta in palio, la partita possa aprirsi maggiormente e regalare più spettacolo, anche grazie ai subentri dalla panchina. Nel Milan si sono scaldati a lungo Abraham e Musah, nella Juve scalpita Nico Gonzalez.20:51

Bianconeri in vantaggio al termine della prima frazione grazie all'asse Mbangula-Yildiz, i due giovanissimi confezionano la rete che spezza l'equilibrio nella semifinale di Supercoppa. Il Milan non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Di Gregorio e, anzi, rischia nel finale su un bel sinistro di Yildiz, respinto da Maignan. 20:50

45'+2' Fine primo tempo a Riyadh. Juventus-Milan è 1-0 dopo la rete di Yildiz al 21'.20:47

45'+2' Thiaw colpisce di testa in area bianconera ma non trova la porta.20:47

45'+1' McKennie sgambetta Bennacer da dietro, Colombo lo ammonisce.20:46

45'+1' OCCASIONE JUVENTUS! Yildiz converge al centro dalla destra e calcia col mancino dalla distanza, Maignan risponde presente tuffandosi alla propria sinistra.20:45

45' Un minuto di recupero.20:46

45' Squillo del Milan col destro a giro di Fofana dal limite, palla fuori di qualche metro alla sinistra di Di Gregorio.20:45

43' Rinvio lungo di Di Gregorio per Mbangula, Thiaw mantiene la calma e appoggia di testa all'indietro per Maignan.20:43

42' Reijnders cerca, senza trovare, lo spazio per il tiro dal limite, poi appoggia in orizzontale per Bennacer che si fa soffiare la sfera.20:42

40' Cross di Emerson Royal dalla destra, Gatti pulisce la propria area col colpo di testa che mette fuori causa Morata.20:40

40' Gatti anticipa Morata senza fallo, poi Koopmeiners perde palla in ripartenza.20:39

38' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per i bianconeri, Yildiz poi lotta con Jimenez nei pressi della bandierina opposta ma finisce per trascinarsi la palla fuori dal campo.20:38

38' Cross di Yildiz dalla destra, Emerson Royal si salva in corner. In agguato c'erano Koopmeiners e Mbangula.20:37

37' Si riparte col Milan momentaneamente in dieci uomini e la palla per la Juventus.20:37

36' Gioco fermo. Bennacer è rimasto a terra dopo un colpo al volto.20:37

35' Possibilità cestinata dai rossoneri che giocano ancora una palla corta e finiscono poi per perdere palla nel prosieguo dell'azione.20:35

35' Punizione per il Milan sulla trequarti avversaria. Sul pallone Reijnders e Bennacer.20:34

34' Di Gregorio viene scavalcato dal cross di Emerson Royal dalla destra, anche Yildiz la lascia scorrere e la palla termina in fallo laterale dalla parte opposta.20:34

32' Proseguono le difficoltà di costruzione per la squadra di Conceiçao che non si è mai resa pericolosa dalle parti di Di Gregorio.20:33

31' Recupero palla della Juventus che ora prova a gestire il vantaggio manovrando nella propria metà campo.20:30

29' Ancora senza successo il corner giocato corto dai rossoneri che però rimangono in zona offensiva.20:29

29' Jimenez punta Yildiz e crossa rasoterra dalla sinistra, palla respinta in corner.20:28

27' Traversone di Mbangula dalla sinistra, Koopmeiners ci arriva di testa ma non trova lo specchio. Palla alta sopra la traversa di Maignan.20:27

26' Tanti errori tecnici dei giocatori di Conceiçao in questa fase, frutto anche dell'elevata pressione dei bianconeri in fase di non possesso.20:26

24' Confusione nel Milan che non è ancora riuscito a reagire dopo lo svantaggio.20:24

21' GOL! JUVENTUS-Milan 1-0! Rete di Yildiz. Rasoiata di Mbangula per Yildiz alle spalle di Theo Hernandez, il turco controlla in area e fulmina Maignan con un destro potente sul primo palo. Bianconeri in vantaggio alla prima occasione del match.



20' Lancio lunghissimo di Maignan per Pulisic che commette però fallo sul connazionale McKennie.20:20

19' Fuorigioco di Morata. Ancora nessuna occasione importante al Alawwal Park.20:19

18' Jimenez al cross basso dalla sinistra, capisce tutto Kalulu che anticipa tutti in scivolata sul primo palo.20:18

17' Di Gregorio sbaglia in costruzione dal basso, palla in fallo laterale e Milan che alza il proprio baricentro dopo una lunga fase di possesso della squadra di Motta.20:17

15' Mbangula al cross dalla sinistra, Tomori spazza in fallo laterale.20:15

14' Bennacer sbaglia in uscita, poi però recupera stoppando Mbangula sul lato corto dell'area rossonera.20:13

12' Vlahovic cerca spazio al limite dell'area rossonera ma viene chiuso da Reijnders, poi Mc Kennie ferma la ripartenza rossonera con un anticipo perfetto nel cerchio di centrocampo.20:12

10' Vlahovic aggancia in area rossonera, Thiaw recupera ma l'azione viene fermata per un fuorigioco del serbo.20:10

9' Thuram prova lo slalom sulla sinistra, Emerson Royal gli tocca la palla in fallo laterale.20:09

8' Palla pericolosa in area milanista, Yildiz crossa teso dalla destra ma Thuram e Vlahovic vengono anticipati.20:08

8' Calcio d'angolo sprecato dal Milan, Yildiz recupera palla e fa ripartire la manovra bianconera, interrotta da un fallo avversario.20:07

7' Altra respinta in corner del bianconeri, il Milan ci riprova dalla bandierina.20:06

6' Apertura a destra di Morata e cross in area di Emerson Royal, Di Gregorio lo alza sopra la traversa dopo la deviazione di un compagno. Calcio d'angolo a favore del Milan.20:06

5' Percussione centrale di Fofana e destro dal limite, respinto dal muro bianconero.20:04

4' Dribbling di Thiaw su Vlahovic, il serbo non ci sta e lo trattiene da dietro fermando l'impostazione rossonera.20:03

3' Nella Juventus Yildiz sta giocando sulla destra, Mbangula a sinistra.20:03

Milan subito molto aggressivo a tutto campo, si vede subito una delle caratteristiche delle squadre di Sergio Conceiçao.20:01

Si comincia!20:00

Ci siamo, Juve e Milan sono in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Colombo.19:58

Squadre nel tunnel dell'impianto saudita, manca pochissimo al via della gara.19:54

Conceiçao rispolvera invece Tomori al centro della difesa al fianco di Thiaw con Emerson Royal e Theo Hernandez sulle corsie esterne. Bennacer parte dal 1' con Fofana a centrocampo, rientra anche Pulisic sulla trequarti con Reijnders e Jimenez dietro l'unica punta Morata. Assenti Chukwueze e Okafor, in panchina pronti Camarda, Jovic e Abraham per l'ingresso a gara in corso.19:51

Piove sul bagnato in casa Juve con Conceiçao, inizialmente scelto da Motta come titolare nel tridente alle spalle di Vlahovic, che si infortuna nel riscaldamento. Al suo posto ci sarà Yildiz con Koopmeiners e Mbangula a innescare il serbo. Mc Kennie agirà invece da laterale di sinistra, Savona a destra e coppia centrale Gatti-Kalulu davanti a Di Gregorio. In mediana la cerniera sarà formata da Thuram e Locatelli.19:48

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 4-2-3-1 anche per i rossoneri. Maignan - Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Bennacer, Fofana - Pulisic, Reijnders, Jimenez - Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Jovic, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Vos, Traoré, Camarda, Musah, Abraham.19:46

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: consueto 4-2-3-1 per gli uomini di Motta. Di Gregorio - Savona, Gatti, Kalulu, McKennie - Locatelli, Thuram - Mbangula, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Conceiçao, Nico Gonzalez, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi.19:45

Dirige il match Colombo con Perrotti e Dei Giudici ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Ayroldi mentre in sala VAR ci sono Paterna e Marini.19:41

Juventus e Milan si giocano all'Alawwal Park Stadium l'accesso alla finale di Supercoppa contro l'Inter. C'è grande attesa per la prima di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera, chiamato subito a giocarsi la possibilità di vincere un titolo, mentre per i bianconeri inizia qui la caccia alla Supercoppa numero dieci da mettere in bacheca. Fischio d'inizio alle 20 ora italiana.19:45

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Milan, seconda semifinale della Supercoppa 2024.19:27