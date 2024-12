Giudice sportivo, la decisione sul caso razzismo e i cori su Maignan in Verona-Milan: stangata sul Lecce

Necessarie nuove indagini sugli episodi denunciati dal portiere rossonero al Bentegodi. Mano pesante sui salentini dopo il match con la Lazio: maxi multa e squalifica per Gilbert.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

C’era attesa per le decisioni del giudice sportivo in merito agli incresciosi episodi denunciati da Mike Maignan nel corso di Verona-Milan. Il portiere rossonero aveva riferito di aver percepito – ancora una volta, purtroppo – cori razzisti nei suoi confronti da parte di alcuni sostenitori scaligeri dagli spalti del Bentegodi. Cori e comportamenti che andranno valutati alla luce di ulteriori indagini. Al momento, infatti, come sottoscritto dal giudice Gerardo Mastrandrea, non ci sono i presupposti per prendere adeguati e mirati provvedimenti.

Razzismo in Verona-Milan, necessarie altre indagini

Il giudice scrive infatti nel suo ultimo comunicato: “Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei cori di discriminazione razziale, allo stato della procedura dell’individuazione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera”. Insomma, bisognerà cercare di determinare con esattezza il numero dei “tifosi” che hanno intonato cori razzisti nei confronti dell’estremo difensore rossonero, per decidere in merito all’eventuale chiusura del settore, su possibili ammende o altri provvedimenti.

Non solo Maignan: gli altri provvedimenti su Verona-Milan

Nella stessa partita è stato espulso un dirigente della società scaligera, il deus ex machina del mercato dell’Hellas, Sean Sogliano, “per avere al 46′ del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara”. L’esperto dirigente del Verona è stato squalificato per un turno. Ammonizione con diffida, invece, per Emerson Royal, difensore del Milan che ha rimediato un giallo nel corso del match.

Lecce-Lazio: squalificato Gilbert e maxi multa per i pugliesi

Altra partita piuttosto calda, Lecce-Lazio. Match che si è chiuso con un’espulsione tra le fila della squadra di casa – Gilbert – e con un codazzo polemico, con tanto di parapiglia quando Guendouzi ha mostrato all’arbitro un sasso che, a suo dire, sarebbe stato lanciato verso il campo dalle tribune subito dopo il gol dell’1-2 di Marusic. Il difensore del Lecce è stato fermato per un turno per il cartellino rosso rimediato, mentre la società giallorossa è stata multata di ottomila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, sette fumogeni e due bottigliette di plastica e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco”.

Serie A, 17ma giornata: i calciatori ammoniti e in diffida

Oltre a Emerson Royal, hanno rimediato il quarto giallo entrando automaticamente in diffida altri tre calciatori: Ehizibue (Udinese), Pezzella (Empoli) e Zaniolo (Atalanta). Curiosità: due gli allenatori che hanno rimediato delle ammonizioni nel corso del turno, l’empolese D’Aversa nel corso del match contro l’Atalanta e il comasco Fabregas a San Siro contro l’Inter. Nessuna sanzione, infine, nei confronti di Como, Fiorentina, Genoa, Inter, Juve, Lazio, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia, i cui tifosi avevano introdotto negli stadi petardi, fumogeni e bengala: decisiva la collaborazione delle rispettive società.