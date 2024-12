Lecce-Lazio, moviola: gol annullati, rigori, espulsioni e anche un sasso lanciato in campo

La prova dell’arbitro Manganiello al Via del Mare nell’anticipo di A analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito quattro giocatori

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Lecce-Lazio. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato cinque gettoni in A ma come se l’è cavata ieri l’arbitro di Pinerolo al Via del Mare?

I precedenti di Manganiello con Lecce e Lazio

In sette partite arbitrate col Lecce, una sola gara pareggiata e ben sei perse. Su nove partite arbitrate alla Lazio due le sconfitte ma ben sette vittorie.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti con Tremolada IV uomo, Meraviglia al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti Dorgu (LEC), Rebic (LEC), Tchaouna (LAZ), Ramadani (LEC); Espulsi: Guilbert (LEC); Recupero: 1′ ; 6′.

Lecce-Lazio, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. All’11’ proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di mano in area di Lazzari dopo il tentativo di conclusione di Tete Morente: Manganiello fa cenno di proseguire. Al 23′ Rovella viene steso irregolarmente da Coulibaly prima di entrare in area: punizione Lazio, ma manca un giallo per il maliano. Al 37′ reclama un fallo Guendouzi dopo il contatto aereo con Baschirotto: Manganiello lascia correre consentendo al Lecce di beneficiare di un calcio d’angolo.

Al 46′ nessuna esitazione per Manganiello sul penalty concesso alla Lazio per la ‘parata’ decisiva di Guilbert che salva sulla linea la seconda conclusione a botta sicura di Castellanos: rosso diretto per il difensore per un episodio da Dogso (evidente opportunità di segnare una rete). Al 50′ non c’è fuorigioco in occasione del gol del pareggio del Lecce: sul tiro di Tete Morente, Krstovic, che ostruisce la visuale a Provedel, è tenuto in gioco da Gila. Al 64′ segna Dia ma il gol viene annullato per la posizione di offside di Castellanos, autore dell’assist. Al 69′ giallo per Dorgu che in netto ritardo stende Nuno Tavares. Al 71′ ammonito anche Rebic per proteste.

All’82’ ammonito Tchaouna che frana su Dorgu. All’89’ giallo per Ramadami che dalla panchina aveva inveito contro Guendouzi nel momento in cui quest’ultimo stava segnalando un sasso lanciato dalle tribune durante l’esultanza dei biancocelesti. Al 96′ ammonito Patric dalla panchina al triplice fischio, probabilmente per eccesso di foga nell’esultare nei pressi della panchina del Lecce. La gara finisce 2-1 per la Lazio.