Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 21 Dicembre 2024 ore 20:45

Il Lecce ospita la Lazio in questo posticipo della diciasettesima giornata di Serie A: locali alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, ospiti che con una vittoria potrebbero raggiungere il momentaneo terzo posto.20:22

Dove si gioca la partita: Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori20:22

PREPARTITA

Lecce - Lazio è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Lazio sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente il Lecce si trova 13° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte); invece la Lazio si trova 5° in classifica con 31 punti (frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 10 gol e ne ha subiti 27; la Lazio ha segnato 30 gol e ne ha subiti 23.

In casa il Lecce ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Napoli e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Monza vincendo 2-1 mentre La Lazio ha incontrato l'Inter perdendo 0-6.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Nikola Krstovic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Valentín Castellanos con 6 gol.

Lecce e Lazio si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 9 volte, la Lazio ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Lecce-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio ha battuto 18 volte il Lecce in Serie A (7N, 9P), cioè nel 53% degli incontri; tra le squadre affrontate almeno 30 volte nella competizione, i biancocelesti hanno una percentuale di successi superiore solo contro Cagliari (55%) e Livorno (61%).

Il Lecce ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro la Lazio, solo contro il Cagliari i pugliesi sono arrivati a quattro successi interni di fila nella competizione, tra il 2000 e il 2008.

Il Lecce ha vinto l’ultima partita di campionato (2-1 contro il Monza) e potrebbe ottenere due successi consecutivi per la prima volta da aprile scorso, contro Empoli e Sassuolo – inoltre i pugliesi hanno segnato in tutte le ultime cinque gare di Serie A, dopo che avevano trovato il gol in sole tre delle precedenti 14.

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (2V, 2N) e non fa meglio da una serie di otto gare interne senza sconfitte tra gennaio e aprile 2012.

La Lazio ha subito nove gol nelle ultime tre partite di Serie A, tante reti quante quelle concesse nelle precedenti 10 partite di campionato; inoltre i biancocelesti non hanno trovato il gol nell’ultima giornata e non rimangono a secco per due partite di fila da novembre 2023, contro Bologna e Roma.

La Lazio non ha ancora pareggiato in trasferta in questo campionato (4V, 4P) ed è dalla stagione 2015/16 che non rimane senza nemmeno un segno “X” nelle prime nove gare esterne stagionali.

Da una parte la Lazio è la squadra che ha segnato in percentuale più reti dall’interno dell’area di rigore, il 97%, 29 su 30, dall’altra il Lecce è quella che ha realizzato meno gol in generale da dentro l’area nella Serie A 2024/25 (nove).

La Lazio è la squadra che ha realizzato più gol con i subentrati a gara in corso in questa Serie A, nove, ben sette in più rispetto agli avversari di giornata (due per i pugliesi).

Nikola Krstović ha realizzato due gol con le ultime sei conclusioni tentate in Serie A, dopo che ne aveva trovati altrettanti con le prime 57 in questo campionato; l’attaccante del Lecce è il giocatore che conta più tiri nella Serie A 2024/25 (63) e dal 2004/05 in avanti nessun giocatore giallorosso ha avuto una media conclusioni a partita così alta (3.9).

La Lazio ha disputato cinque partite di Serie A senza Valentín Castellanos dall’inizio della scorsa stagione, cioè dal suo approdo in biancoceleste; in queste gare la percentuale di successo in campionato è stata del 20%, dato che sale al 55% con lui in campo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lecce Lazio Partite giocate 16 16 Numero di partite vinte 4 10 Numero di partite perse 8 5 Numero di partite pareggiate 4 1 Gol totali segnati 10 30 Gol totali subiti 27 23 Media gol subiti per partita 1.7 1.4 Percentuale possesso palla 42.0 54.1 Numero totale di passaggi 5590 7328 Numero totale di passaggi riusciti 4502 6336 Tiri nello specchio della porta 57 82 Percentuale di tiri in porta 37.7 47.1 Numero totale di cross 236 369 Numero medio di cross riusciti 65 83 Duelli per partita vinti 840 754 Duelli per partita persi 791 764 Corner subiti 109 64 Corner guadagnati 56 90 Numero di punizioni a favore 199 197 Numero di punizioni concesse 185 194 Tackle totali 286 227 Percentuale di successo nei tackle 56.6 64.8 Fuorigiochi totali 23 18 Numero totale di cartellini gialli 27 40 Numero totale di cartellini rossi 3 2

La classifica completa della Serie A.

