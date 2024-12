Lazio, Lotito la combina grossa: “I tifosi della Roma sono più legati alla squadra” e sui social si scatena il putiferio

Il presidente della Lazio lancia un’altra stoccata alla sua tifoseria ma dopo la sconfitta con l’Inter arriva anche un messaggio alla squadra e a Baroni: “E’ stato un bagno di umiltà”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Claudio Lotito ha sempre avuto un rapporto piuttosto tormentato con la tifoseria della Lazio. In estate le proteste e le critiche per il mercato dei biancocelesti sono state tantissime ma a metterle a tacere ci ha pensato Baroni e la squadra protagonisti (fino allo 0-6 contro l’Inter) di una prima parte di stagione di altissimo livello. Ma il presidente torna alla carica e stavolta scatena davvero la rabbia dei suoi tifosi visto che tira in ballo anche la Roma.

La stoccata ai tifosi

Nel corso di un evento chiamato “Un aperitivo con Claudio Lotito”, il presidente biancoceleste si è lasciato andare anche a un paragone tra i suoi tifosi e i cugini giallorossi: “Devo dire che i romanisti sono molto legati alla loro squadra. I laziali invece hanno la memoria molto più corta”. Poi il presidente chiarisce: “Fughiamo ogni dubbio: la favola per cui io sono romanista nasce dal fatto che mio suocero era comproprietario della Roma con Sensi, per questo io ogni tanto, da genero, andavo a vedere le partite”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gara con l’Inter

Lotito è stato anche fermato in occasione della festa di Natale della Lazio dove ha parlato della pesante sconfitta casalinga con l’Inter: “Alla fine non tutti i mali vengono per nuocere. Un bagno di umiltà serve per ripartire con maggiore entusiasmo. Ieri è stata una partita in cui abbiamo perso due difensori centrali, nei primi 35 minuti li stavamo anche mettendo in difficoltà l’Inter. Questa è la sconfitta peggiore della mia gestione, deve essere un punto di partenza per portare le persone con i piedi per terra”.

Lotito glissa su Inzaghi

C’è chi ha pensato che Simone Inzaghi, da ex, avrebbe potuto avere un atteggiamento diverso nel corso del match dell’Olimpico. Magari provando a mordere il freno a risultato acquisito evitando di infierire: “Il comportamento di Inzaghi? Non ho fatto riflessioni su di lui o sul fatto che volesse infierire o meno. Il calcio poi è fatto di corsi e ricorsi. La squadra ha lottato ma alla fine è stata una partita male. Gila ha avuto un malore, l’altro ha preso un calcio in testa. Forse anche il modulo in quel momento…Un bagno di umiltà serve a tutti. Il mercato? Non è che vai al supermercato, significa disconoscere la qualità dei giocatori che hai”.

La rabbia dei tifosi contro il presidente

Le parole di Lotito hanno fatto il giro del web in poche ore scatenando di nuovo la rabbia dei tifosi: “Questo è stupido per davvero – scrive MCM – all’ultima partita non c’è stato un coro contro di lui, dopo sei gol tutti quelli che sono rimasti stavano cantando e tu te ne esci con questa dichiarazione?”. E ancora: “Questo calpesta la nostra storia”. Mentre c’è chi prova a buttarla sull’ironia: “Ci voleva una dichiarazione distensiva dopo la debacle di ieri”. E Matt commenta: “Vattene via, questo sei, fino a ieri tutte rose e fiori e tutti e soprattutto era tutto merito suo. Alla prima difficoltà a gettare fango su tutti, tifosi compresi. Fatti approvare lo stadio e levati dalle scatole”.