Palmeiras-Botafogo, moviola: arbitro Letexier irriconoscibile: mancano rigori, gialli e rossi

La prova dell’arbitro nell’ottavo di finale della gara del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito otto giocatori

Francois Letexier, la scelta dell’Uefa per Palmeiras-Botafogo, con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 67 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato sei sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City di tre mesi fa) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni. Al Mondiale per club ha già arbitrato Bayern-Benfica, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra le due squadre

Botafogo mai sconfitto nei precedenti: negli otto incroci col Palmeiras tre vittorie e cinque pareggi

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con lo svedese Nyberg IV uomo, l’arbitro ha ammonito Barboza, Alex Telles, Gustavo Gomez, Artur, Piquerez, Newton, Estevao (dalla panchina), Montoro. Espulso Gomez per doppio giallo.

Palmeiras-Botafogo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 3′ per il fallo di Barboza (che era anche diffidato) su Rios appena fuori dall’area di rigore. Il giocatore del Palmeiras resta a lungo a terra dolorante e riceve le scuse dell’avversario. Al 10′ svista dell’arbitro: sul tiro di Vitor Roque in spaccata c’è la deviazione di Barbosa, sarebbe angolo, ma non se ne accorge il direttore di gara. Al 12′ fallaccio di Marlon Freitas su Allan. Ci stava il giallo, ma l’arbitro lascia perdere. Al 15′ Vitor Roque va a recuperare il pallone in area, poi cade sul contatto con Cunha, ma per l’arbitro non c’è nulla.

Ancora un errore dell’arbitro: fischiato un fallo su Giay. A commetterlo è stato Barboza già ammonito e, infatti, Gustavo Gomez lo segnala all’arbitro che però è impassibile. Al 23′ scontro di gioco durissimo tra Igor Jesus e Giay. Ancora una volta Letexier non fischia niente. Al 36′ ammonito Alex Telles per proteste. Al 40′ ammonito Gustavo Gomez che commette fallo in tackle su Allan. Al 49′ Estevao fa partire una conclusione di potenza sulla quale ci arriva Victor, poi recupera e va a segno sulla ribattuta. C’è però la chiamata dell’arbitro: Estevão era in fuorigioco sul primo lancio di Rios. Gol annullato.

Al 65′ Artur si becca il giallo per un fallo su Allan. All’86’ Piquerez arriva in ritardo su un pallone e viene ammonito. All’89’ Igor Jesus messo a terra a centrocampo da Gomez. Tutto regolare per Letexier ma quanti dubbi. Al 95′ ammonito Newton per il fallo tattico speso su Paulinho. Al 97′ proteste del Palmeiras: sugli sviluppi del corner c’è un possibile mani di Igor Jesus. Per l’arbitro è tutto ok e il Var, dopo il check, conferma: niente rigore.

Al 103′ giallo per Estevao, che era in panchina, per proteste. Al 104′ chiede un altro rigore il Palmeiras, questa volta per un possibile tocco di mano di Vitinho, ma per Letexier non c’è nulla. Al 107′ arriva anche il giallo per Montoro per un fallo su Giay. Al 116′ Gomez strattona Barboza e Gustavo Gomez si prende un altro giallo e viene espulso. Dopo 4′ di recupero nei supplementari finisce 1-0 per il Palmeiras.