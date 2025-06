Psg-Botafogo, moviola: Kvararskhelia tartassato dall’arbitro, rigore negato e gol annullato

La prova dell’arbitro Fischer a Pasadena nel match del Mondiale per club analizzato ai raggi X, il fischietto canadese ha ammonito due giocatori

Drew Fischer, la scelta per Psg-Botafogo. è considerato uno dei migliori arbitri della CONCACAF e ha diretto la finale della Nations League 2023/2024 tra Messico e Stati Uniti. Arbitra regolarmente anche partite della MLS. L’arbitro canadese è stato impegnato anche ai Mondiali maschili del 2022 e femminili del 2019 e 2023, ma come addetto al Var, vediamo come se l’è cavata stanotte al Rose Bowl di Pasadena.

I precedenti tra le due squadre

Non c’erano precedenti tra i campioni d’Europa del Psg ed il club brasiliano.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Barwegen e Arfa con l’uruguayano Tejera IV uomo, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Gregore e Cuiabano.

Psg-Botafogo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ Kvaratskhelia salta secco Vitinho, punta sull’esterno anche Barboza che lo atterra con una spinta e un pestone sul piede d’appoggio, per l’arbitro è rinvio dal fondo tra le proteste dei parigini. Al 19′ Kvaratskhelia punta due avversari e viene sgambettato fallosamente da Gregore, per l’arbitro è calcio di punizione appena fuori dall’area ma il contatto sembrava essere sulla linea.

Al 47′ tacco illuminante di Zaire-Emery a cercare Mayulu che si lascia cadere su un leggero contatto vedendo che non poteva più raggiungere il pallone. Al 56′ Gregore viene ammonito dopo aver commesso un fallo tattico su Nuno Mendes. Al 76′ PSG che segna ma il gol viene annullato. Conclusione di Beraldo che colpisce in pieno Kvaratskhelia, la palla giunge a Barcola che insacca con il destro. Gol annullato per il fuorigioco del georgiano. All’89’ giallo a Cuiabano viene ammonito dopo aver atterrato Lee con una dura scivolata fuori tempo. Dopo il recupero Psg-Botafogo finisce 0-1 e cade la striscia positiva dei campioni d’Europa.