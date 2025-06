Benfica-Bayern, moviola: il Var beffa i tedeschi, i 40 gradi di Charlotte mandano ko un giocatore

La prova dell’arbitro Letexier nella gara del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito tre giocatori

Francois Letexier, la scelta dell’Uefa per Bayern-Benfica, con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 67 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato sei sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City di tre mesi fa) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni. Vediamo come se l’è cavata ieri a Charlotte.

I precedenti tra le due squadre

Nei tre incroci tra le due squadre netto dominio dei bavaresi che si erano imposti tutte e tre le volte.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con il norvegese Eskas IV uomo, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori: Sanches, Otamendi, Gouveia.

Benfica-Bayern, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 19′ ed è per Sanches, per un fallo su Muller. Paura per Gianluca Prestianni, giovane argentino del Benfica, che poco prima dell’intervallo si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un colpo di calore. Lo staff del club lusitano è immediatamente intervenuto e dopo il soccorso Prestianni si è rialzato ed è tornato a giocare, sotto i 40 gradi di Charlotte. Al 46′ ammonito Otamendi che stende Boey.

Al 61′ gol del Bayern: rasoterra di Kimmich che beffa Trubin sul primo palo, ma c’è un fuorigioco attivo di Kane (che ostacola la visuale del portiere secondo il Var) e la rete viene annullata. All’89’ per un fallo su Kimmich scatta il giallo per Gouveia. Dopo 8′ di recupero Benfica-Bayern termina 1-0