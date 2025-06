Pagelle Palmeiras-Botafogo 1-0: Paulinho eroe, John Victor non basta, che spettacolo nel derby

Le pagelle della prima partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Palmeiras e Botafogo: Paulinho decide il derby brasiliano, i miracoli di John Victor non bastano

Il programma degli ottavi di finale del Mondiale per Club si apre con la vittoria del Palmeiras ai supplementari: 1-0 contro il Botafogo grazie al gol di Paulinho al 100′. Il derby brasiliano è dei Verdao che accedono ai quarti di finale dove sfideranno la vincente dell’altro ottavo di oggi tra Benfica e Chelsea. Termina dunque agli ottavi l’avventura del Botafogo al Mondiale per Club: rimane l’ottimo percorso ai gironi e la vittoria storica contro il Paris Saint-Germain campione d’Europa.

John Victor salva (momentaneamente) il Botafogo e porta la sfida ai supplementari

Primo tempo particolarmente spezzettato. La partita valida per gli ottavi di finale si fa subito molto aggressiva e i colpi proibiti non mancano. Il ritmo non lineare favorisce la manovra veloce del Palmeiras, che al primo quarto d’ora di gioco va vicinissimo al gol con Vitor Roque che sfiora il pallone in scivolata a porta libera. La squadra di Abel Ferreira tiene di più il pallone, prova a combinare, ma non riesce a sfondare il muro difensivo degli avversari. Quindi ci prova con i tiri dalla distanza, specialmente con Richard Rios che nel finale del primo tempo dà l’illusione del vantaggio con un tiro che si spegne a pochissimo dall’incrocio, grazie alla deviazione di Victor.

Nel secondo tempo cresce il ritmo e cresce la superiorità del Palmeiras, almeno nella prima fase. Soprattutto la squadra viene trascinata da un Estevao che si accende sempre più spesso. Prima John Victor gli nega il gol con una grande parata, poi segna ma il gol viene annullato per fuorigioco. Ma proprio quando il talentino, di proprietà del Chelsea, si stava accendendo, viene sostituito. Con i ritmi che si abbassano, viene fuori anche il Botafogo che prova a rendersi pericoloso con Artur. Si sbilancia il Botafogo e riparte il Palmeiras che sfiora il vantaggio al 72′ con il colpo di testa di Mauricio da due passi, respinto da un miracolo di John Victor che manda la sfida ai supplementari.

Paulinho manda in paradiso il Palmeiras

Purtroppo per il Botafogo, Victor non può fare nulla per il tiro di Paulinho che porta in vantaggio il Palmeiras: parte dalla sinistra, si accentra e con un tiro a giro rasoterra buca il portiere nel primo tempo supplementare. Fortissime proteste nel finale del primo tempo supplementare per un tocco di mano in area di Vitinho con il braccio larghissimo, ma secondo Letexier non c’è nulla.

Nel secondo tempo supplementare, il Botafogo si riversa in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Subito pericoloso Igor Jesus che da solo salta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma manda la palla alta da ottima posizione. Si accende anche Correa che salta metà difesa del Palmeiras in velocità, la mette in mezzo ma non c’è nessuno. Il solito Artur sfiora l’incrocio dei pali intorno al 110′ con un tiro dalla distanza. A cinque minuti dalla fine, Vitinho sbuca sul secondo palo tutto solo da due passi, ci prova al volo ma la palla finisce fuori. Nel finale viene espulso l’ex Milan Gustavo Gomez per una doppia ammonizione. È assedio Botafogo: Igor Jesus si gira ma non calcia bene, il pallone rimane lì a due passi dalla porta, Weverton viene disturbato dal compagno Fuchs che per salvare il pallone si getta con la testa e finalmente favorisce la presa del suo portiere. Ma la superiorità numerica non viene sfruttata e la partita scivola verso la vittoria del Palmeiras.

Top e flop di Palmeiras-Botafogo

Estevao 6: Dottor Jekyll e Mr Hide. Nel primo tempo dimostra che a a sinistra non si trova a suo agio, e si vede. Non riesce a impattare sulla partita come al solito. Nella ripresa si accentra molto più spesso e guida la squadra. Ma quando si sta accendendo, viene sostituito.

Richard Rios 7: È sicuramente tra i più attivi e pericolosi del Palmeiras, come da pronostico. Nel primo tempo dà l’illusione del vantaggio. Giocatore fondamentale in entrambe le fasi.

Paulinho 7: Entra, segna ed esce. L’infortunio alla tibia gli impedisce di stare in campo a lungo, ma gli basta poco per incidere. Al secondo gol in questo Mondiale per Club, il classe 2000 segna un gol che pesa come un macigno. Un rete bellissima che manda il Palmeiras tra le migliori otto squadre del mondo.

Vitor Roque 5: Impalpabile. Nel primo tempo arriva a centimetri dal vantaggio, ma poi diventa sempre più leggibile dalla difesa del Botafogo. Non riesce a rendersi pericoloso.

Barboza 4,5: Grande protagonista fin qui, ma approccia la partita troppo aggressivamente. Prende un giallo nei primi minuti con un intervento al limite su Ricardo Rios, rischia il rosso prima dei 20 minuti di gioco con una gomitata. Come se non bastasse, devia il tiro di Paulinho rendendolo imparabile per Victor.

Vitinho 4: Bruttissima la partita del terzino del Botafogo. In difesa difficilmente riesce ad arginare Estevao, quando si spinge in avanti sbaglia sempre la decisione.

Artur 6,5: Nonostante la manovra offensiva del Botafogo oggi non sia delle migliori, prova a mettersi in proprio e a mettere in difficoltà il Palmeiras, sia a destra che a sinistra, sfruttando le abilità nell’uno contro uno.

John Victor 7: Nel primo tempo alza il tiro di Richard Rios. Poi respinge il bel tiro di Estevao all’inizio della ripresa e nel finale con un miracolo mette fuori il colpo di testa da due passi di Mauricio. Non può nulla sul gol.