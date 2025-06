Mondiale per club, i primi ottavi: PSG-Inter Miami è Kvara contro Messi, derby brasiliano Palmeiras-Botafogo

Definiti i primi due accoppiamenti per gli ottavi di finale: le date e dove si gioca. Leo sfida il suo passato: riuscirà a compiere un'altra impresa contro i campioni d'Europa?

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È tempo di verdetti al Mondiale per club. Definiti i primi due ottavi da finale, che promettono spettacolo. Messi sfida il suo passato e con l’Inter Miami spera di compiere l’impresa contro il PSG di Kvara, poi il derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo.

Mondiale per club, Gruppo A: avanti Palmeiras e Inter Miami

Nella terza e ultima giornata del Gruppo A è andato in scena il festival del gol. Avanti di due reti grazie ai sigilli di Allende e Suarez, l’Inter Miami sembrava avere in pugno il primo posto nel girone. Ma nel finale si è registrato il veemente ritorno del Palmeiras, che all’80’ ha accorciato le distanze con Paulinho per poi acciuffare il pareggio con Mauricio all’87’.

Il 2-2 al triplice fischio ha consentito al Verdao di soffiare la vetta agli Aironi di Mascherano: entrambe le squadre hanno chiuso a 5 punti, ma a incoronare i brasiliani è stata la differenza reti. Al MetLife Stadium pirotecnico 4-4 tra Porto e Al Ahly con il palestinese Abou Ali sugli scudi con una tripletta, ma tutte e due le compagini tornano a casa.

Messi ritrova il PSG: che sfida con Kvara

Appuntamento ad Atlanta, la data è da cerchiare in rosso sul calendario: domenica 29 giugno, quando in Italia le lancette dell’orologio segneranno le 18:00. Sarà Inter Miami contro Paris Saint-Germain. Messi contro il suo passato. Il 38enne fenomeno argentino, che nella precedente partita col Porto ha realizzato una gol da sogno su punizione, ha giocato due stagioni (2021/22 e 2022/23) ai piedi della Torre Eiffel conquistando sì due volte la Ligue 1, ma fallendo l’assalto alla Champions League.

L’impresa è invece riuscita a Luis Enrique che ha saputo allestire una squadra vera proprio rinunciando alle superstar. Via la Pulce, via Neymar, via pure Mbappé ed ecco la coppa dalle grandi orecchie ch’è sempre stata l’ossessione della proprietà. Oggi il PSG si identifica in più di un calciatore: da Donnarumma al quasi sicuramente prossimo Pallone d’Oro Dembelé, da Doué a Vitinha, fino a Kvaratskhelia, acquistato dal Napoli lo scorso gennaio e subito decisivo con la sua nuova squadra. Leo contro Khvicha: et voilà, lo spettacolo è servito.

Palmeiras-Botafogo: è derby brasiliano

In questo primo scorcio di Mondiale le squadre brasiliane si sono contraddistinte per la loro brillante condizione fisica. Del resto, a differenza dell’Europa dov’è calato il sipario su una stagione lunga e faticosa, il Brasileiro è giunto alla 12a giornata, dunque vive una fase in cui la maggior parte dei club viaggia ancora a mille all’ora.

Il Palmeiras, primo nel Gruppo A, affronterà il Botafogo che si è piazzato al secondo posto nel Girone B, nonostante abbia chiuso a pari merito col PSG. L’atteso derby in salsa verdeoro è in programma sabato 28 giugno, alle 18:00 italiane, a Philadelphia.