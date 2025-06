Mondiale per club, Psg agli ottavi: 2-0 ai Seattle Sounders, Kvara di fortuna e Hakimi, Donnarumma e Ruiz rischiano la frittata

I campioni d'Europa vincono il girone, al prossimo turno potrebbero trovare Messi: decisiva la differenza reti, il Botafogo passa come seconda. L'allarme caldo preoccupa il Chelsea, Maresca farà turnover

E’ andata come doveva andare, nessuna sorpresa: il Psg campione d’Europa ha battuto 2-0 i Seattle Sounders, riscattando la sconfitta con il Botafogo, ed è passato come prima nel girone B grazie alla differenza reti, che invece è stata fatale all’Atletico Madrid.

Psg agli ottavi, pericolo Messi

Agli ottavi di finale i ragazzi di Luis Enrique, un mese dopo la vittoria della Champions, incontreranno la seconda classificata del girone A: dunque, una tra il Palmeiras e l‘Inter Miami di Messi, che si ritroverebbe di fronte i suoi vecchi compagni. Eppure al minuto 18 i francesi hanno rischiato di andare sotto: lungo retropassaggio di Fabian Ruiz, Donnarumma gigioneggia con il pallone tra i piedi e “serve” Jesus Ferreira, che per sua fortuna spara alto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Psg, ci pensano Kvara e Hakimi

Al 35′ ci ha pensato poi il solito Kvaratskhelia a portare in vantaggio i parigini, seppur in maniera fortunosa: Vitinha calcia dal limite dell’area, la palla sbatte sulla schiena dell’armeno ex Napoli e finisce in porta. A siglare il 2-0 è stato un altro ex “italiano” dal vizietto del gol, Hakimi, servito da Barcola al termine di un lungo contropiede del Psg scaturito da un’occasione da gol per gli americani.

Mondiale per club nella morsa del caldo

Ma è stata una partita tutt’altro che veloce e divertente, e non soltanto per l’enorme divario tecnico esistente tra le due squadre. Al Lumen Field di Seattle faceva caldo, anche se non eccessivamente: 22 gradi, 60% circa di umidità. Andrà peggio domani al Chelsea: Seattle è molto più in alto di Filadelfia, dove i blues scenderanno in campo contro l’Esperance Tunisi al Lincoln Financial. Intanto le autorità di Filadelfia hanno consigliato alla cittadinanza di “evitare l’attività fisica all’aperto, specie nelle ore più calde”, visto che la temperatura prevista nelle prossime ore è di 39 gradi.

Chelsea, Maresca non ci sta

Ma, visto che Chelsea-Esperance si giocherà alle 21 locali, quando il termometro dovrebbe essere sceso a 33, è stato precisato che la partita si giocherà comunque. “Qui è quasi impossibile allenarsi a causa del meteo. Ora stiamo solo cercando di risparmiare energie per la partita – ha detto Maresca, che aveva già tuonato contro le condizioni climatiche – fa caldo ed è difficile lavorare con queste temperature – ha aggiunto -. Ma siamo qui, stiamo cercando di fare del nostro meglio e cercheremo di vincere la partita contro l’Esperance”.

La Fifa non si allarma

E la Fifa? “La nostra massima priorità è la salute di tutti coloro che sono coinvolti nel calcio, e gli esperti medici della Fifa sono stati in contatto regolarmente con i club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club per affrontare la gestione del caldo e l’acclimatamento. La Fifa ha inoltre schierato ufficiali medici che lavorano a stretto contatto con le autorità sanitarie locali per affrontare questioni sanitarie chiave, tra cui la gestione del caldo”. Viene poi ricordato che nel corso della partita, al 30′ e al 75′, verranno effettuati due “cooling breaks”. The show must go on, anyway.