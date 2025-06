Atletico Madrid-Botafogo, moviola: arbitro in tilt, tre rigori negati, gara falsata

La prova dell’arbitro Ramos Palazuelos a Pasadena nel match del Mondiale per club analizzata ai raggi X: solo un giocatore tra gli ammoniti

Aveva già diretto, non senza polemiche, Boca Juniors-Benfica nel primo turno del Mondiale per club César Arturo Ramos Palazuelos, la scelta per Atletico Madrid-Botafogo. Internazionale dal 2014, ha 41 anni. Stimato a livello internazionale porta con sé un curriculum di tutto rispetto. Ha partecipato ai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022, arbitrando con maestria anche la semifinale tra Francia e Marocco nell’ultima edizione. Il suo pedigree è arricchito da incarichi prestigiosi come la finale del Mondiale per club 2017 tra Real e Gremio. Vediamo come se l’è cavata al Rose Bowl di Pasadena.

I precedenti tra le due squadre

I colchoneros non avevano mai incontrato prima il club brasiliano.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Alberto Morin e Marco Antonio Bisquerra con l’uruguaiano Gustavo Tejeda IV uomo, l’arbitro ha ammonito solo Gregore (B)

Atletico Madrid-Botafogo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ il cross di Simeone è bloccato sul primo palo da Victor ma l’esterno dell’Atletico Madrid reclama un tocco di mano, l’arbitro lascia giocare. Al 36′ altre polemiche: Alvarez rimane a terra in area di rigore, dopo un intervento di Barbosa che stava liberando allontanando il pallone: tutto regolare per Ramos.

L’episodio chiave al 44′: pestone di Gregore su Julian Alvarez all’interno dell’area del Botafogo. Ramos lascia correre, ma viene richiamato al VAR. Davanti al monitor l’arbitro ravvede una spinta di Sorloth nello sviluppo dell’azione e nega il rigore all’Atletico. Regolare il gol di Griezmann all’87’. Al 95′ ammonito Gregore per proteste, era diffidato e salterà la prossima gara. Dopo il recupero l’Atletico vince 1-0.