Pagelle Atletico Madrid-Botafogo: Griezmann non basta, Barboza è un muro, le proteste di Simeone

Le pagelle della partita valida per l'ultima giornata del girone B del Mondiale per Club tra Atletico Madrid e Botafogo: Griezmann ci prova più di tutti, ma non basta

L’Atletico Madrid doveva sperare in un miracolo del Seattle Sounders contro il Psg, ma non è arrivato. Il Botafogo riesce a tenere la partita sull’1-0 per la squadra di Simeone e accede agli ottavi di finale del Mondiale per Club da seconda del girone, a discapito proprio dei Colchoneros. Una vittoria ininfluente dell’Atletico data la vittoria del Psg contro il Seattle Sounders: la squadra di Luis Enrique accede al turno successivo del torneo da prima in classifica. L’Atletico Madrid chiude l’esperienza degli States con parecchia delusione.

Proteste dell’Atletico Madrid per il rigore non concesso

Nel primo tempo, è l’Atletico Madrid a tenere di più il pallone, ma senza creare problemi effettivi dalle parti del portiere del Botafogo John Victor, grande protagonista della vittoria contro il Psg. I campioni della Copa Libertadores approfittano del giro palla sterile degli spagnoli e creano qualche difficoltà agli avversari con le ripartenze veloci e le uscite dal pressing molto tecniche, belle da vedere e anche efficaci. Nel finale del primo tempo, forti proteste dell’Atletico per un rigore non concesso dal direttore di gara Ramos: pochi dubbi sul pestone in area di Gregore ai danni di Julian Alvarez, ma l’arbitro ha rivisto tutta l’azione all’on field review giudicando irregolare la sbracciata di Sorloth ai danni di Jair Cunha all’inizio dell’azione.

Griezmann non basta a Simeone: Botafogo e Psg agli ottavi

Per forza di cose, l’Atletico Madrid si sbilancia fortemente in avanti senza più nulla da perdere. Entra Griezmann e la qualità della manovra offensiva dei Colchoneros aumenta e non di poco. Il francese colpisce il palo e cerca più di tutti di portare in vantaggi i suoi e dare una speranza. La squadra di Simone sbatte, anche rovinosamente, sulla splendida difesa del Botafogo: i brasiliano hanno concesso praticamente nulla agli avversari, che vengono tenuti a galla da una parata clamorosa di Oblak su Igor Jesus. Nel finale, l’Atletico riesce ad abbattere il muro del Botafogo proprio con Antoine Griezmann, ma è troppo tardi.

Top e flop di Atletico Madrid-Botafogo

Barrios 6,5: Sicuramente tra i più attivi dei suoi. Fondamentale in ripiegamento, importante anche nella manovra offensiva. Non si tira mai indietro e lotta su ogni pallone, il giocatore perfetto per Diego Simeone.

Sorloth 5: Viene da un periodo particolarmente buio, tante occasioni solari sbagliate clamorosamente, come quella nel secondo tempo contro il Botafogo. Cross dalla desta, Sorloth di testa è tutto solo in area da ottima posizione, ma la mette fuori, e non di poco.

Simeone 5,5: Come al solito, è molto eclettico, chiede spesso il pallone, ma sbaglia quasi sempre l’ultima scelta di tempo. Qualità, ma un po’ fine a sè stessa.

Griezmann 7,5: Quando entra nel secondo tempo, cambia drasticamente l’attacco dell’Atletico, che aumenta in qualità e in pericolosità. Prova anche a mettersi in proprio, viene fermato solamente dall’ottima difesa del Botafogo. Segna il gol della speranza, ma è troppo tardi.

Barboza 7: È il muro del Botafogo, prendiamo lui per rappresentare tutta la splendida difesa dei brasiliani che hanno concesso quasi nulla all’Atletico. Guida alla grande la difesa.

Savarino 6,5: Elemento importantissimo in tutte le fasi, specialmente in quella di transizione dove è un terminale spesso cercato dai compagni. In contenimento tiene bene e tenta di rendersi pericoloso con le ripartenze veloci.

Allan 7: Il solito compito, ma lo fa alla grande. Ci mette qualità, quantità ed esperienza per arginare l’Atletico Madrid. Fa bene il regista in fase di contropiede.

Igor Jesus 5,5: Oblak gli nega la gioia del gol con una parata clamorosa, ma è troppo discontinuo nel corso della partita. Non riesce a sostenere il peso dell’attacco nelle fasi di transizione.

