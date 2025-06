Inter, Luis Enrique provoca: la frase sul Botafogo è uno schiaffo ai nerazzurri

Dopo l’inattesa sconfitta con i brasiliani il tecnico del Psg si è lasciato andare a un commento velenoso nei confronti di Lautaro e compagni

Il 5-0 rifilato in finale di Champions League all’Inter non è bastato a Luis Enrique, che dopo la sconfitta al Mondiale per club col Botafogo s’è lasciato andare a un commento sui brasiliani che allo stesso tempo è sembrato una bordata nei confronti dei nerazzurri.

Mondiale per club, la caduta del Psg

In pochi potevano immaginare che il Psg inciampasse contro il Botafogo nella seconda giornata del Mondiale per club, ma dopo la sconfitta il tecnico dei parigini Luis Enrique ha voluto riconoscere i meriti dell’avversario, lasciandosi andare a grandi complimenti nei confronti dei brasiliani. Le sue parole, però, al tempo stesso possono essere interpretate come una bordata nei confronti dell’Inter e degli altri top club superati nel corso dell’ultima Champions League.

La frase sul Botafogo

“Botafogo super difensivista? Non hanno giocato così bassi nel primo tempo, anche se lo hanno fatto nel finale”, ha dichiarato Luis Enrique, riconoscendo il valore della prova del Botafogo. È però la seconda frase del tecnico del Psg a suonare come una provocazione nei confronti dell’Inter (e non solo). “Credo che il Botafogo sia forse la squadra migliore che abbiamo affrontato in tutta la stagione”, le parole di Luis Enrique.

Bordata all’Inter?

Un commento non da poco, considerando che il suo Psg ha affrontato e battuto nel corso dell’anno top team come Arsenal, Atletico Madrid, Bayern, Manchester City, Liverpool e, nell’amara finale di Monaco, anche l’Inter, surclassata per 5-0. “È stato un match equilibrato fin dall’inizio – ha poi aggiunto Luis Enrique -. Hanno segnato su un’azione un po’ confusa, ma hanno difeso benissimo e disputato una grande partita”.

Le reazioni del web

Probabilmente Luis Enrique non si riferiva ai valori assoluti degli avversari affrontati, ma alle singole prestazioni offerte contro il Psg: in tal caso, che la prova del Botafogo sia stata superiore a quella dei nerazzurri è quasi ovvio. Ma tanto è bastato per scatenare i commenti sui social dei tifosi anti-Inter.

“Luis Enrique continua a umiliare l’Inter”, scrive lo juventino Cavallo. “Ma come è possibile questa mancanza di rispetto nei confronti dei ragazzi del 5-0?”, domanda irriverentemente Don. “Adesso capisco perché Acerbi è nervoso…”, scrive Lupo, richiamando gli ultimi episodi legati al difensore. “Luis Enrique palleggia con i sentimenti degli interisti…” aggiunge Ivan. “Come a Monaco, Luis Enrique la tocca piano”.