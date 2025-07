Borussia Dortmund-Monterrey, moviola: Il Var salva i tedeschi, l’arbitro ignora le risse

La prova dell’arbitro Tello ad Atlanta nel match degli ottavi del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto argentino ne ha ammoniti due

Facundo Tello, la scelta per Borussia-Monterrey, è un arbitro 43enne di Bahía Blanca, che ha partecipato al Mondiale del 2022 in Qatar. Negli ultimi anni il fischietto argentino ha avuto un calendario fitto di impegni: ha partecipato a Euro 2024 in Germania, alla OFC Champions League, alla Saudi Pro League (dove ha diretto due partite per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo) ed è stato anche incaricato delle finali della Recopa Sudamericana 2024 e della Copa Libertadores dello stesso anno, in cui il Botafogo è stato incoronato campione contro l’Atlético Mineiro allo stadio Monumental. Più recentemente, Tello ha diretto la finale del Torneo Apertura 2025, sostituendo Nicolás Ramírez, infortunatosi prima della partita, nella vittoria per 1-0 del Platense contro l’Huracán allo stadio Madre de Ciudades di Santiago del Estero. Ha anche diretto la vittoria del Brasile sul Paraguay nelle qualificazioni sudamericane. Al Mondiale per club ha debuttato bene in Real-Al Hilal ma vediamo come se l’è cavata ieri al Mercedes-Benz stadium di Atlanta.

I precedenti tra le due squadre

I tedeschi non avevano mai affrontato prima il club messicano.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Belatti e Chade con il paraguayano Benitez IV uomo, l’arbitro ha ammonito 2 giocatori: Bellingham, Guirassy.

Borussia-Monterrey, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ nervi tesi tra alcuni giocatori dopo un fallo piuttosto duro di Sule su Torres, l’arbitro gestisce bene la situazione senza estrarre cartellini. Primo giallo al 28′ ed è per Bellingham. Al 58′ Arteaga crossa basso per Corona che si allunga troppo il pallone e viene chiuso dalla spallata energica ma regolare di Nmecha. Al 62′ ancora scintille in campo e nervosismo in campo tra Bensebaini e Berterame dopo un contrasto fisico tra i due, anche stavolta l’arbitro non ammonisce nessuno.

Al 65′ il Monterrey pareggia: Corona appoggia per Berterame che insacca incrociando col destro. Segnalato fuorigioco di Berterame a fine azione e gol annullato, si resta 2-1. Al 93′ Guirassy viene ammonito dopo aver sbracciato troppo colpendo sul volto Rodriguez. Dopo il recupero, e soffrendo nel finale, il Borussia vince 2-1 e affronterà ai quarti il Real.