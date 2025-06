Lazio, Sarri si sente tradito da Lotito per il blocco del mercato: il pericolo dimissioni spaventa i tifosi

I supporter biancocelesti temono che l’allenatore non sia stato informato della situazione finanziaria del club prima della firma e possa dire addio

Al momento della firma sul contratto con Claudio Lotito, Maurizio Sarri sapeva che il mercato della Lazio sarebbe stato bloccato a causa delle condizioni finanziarie del club? E se no, c’è il rischio che possa presentare le dimissioni? Questi interrogativi agitano i tifosi biancocelesti sul web.

Lazio, Sarri si sente tradito da Lotito

È un Maurizio Sarri preoccupato quello che deve fare i conti con il blocco del mercato estivo della Lazio, decretato dalla Covisoc per il mancato rispetto dei tre indici utilizzati per misurare lo stato di salute finanziaria di un club: l’indice di liquidità, l’indebitamento complessivo e il costo del lavoro allargato.

Sia il Corriere dello Sport che il Messaggero raccontano di un Sarri accigliato, che si sente tradito da Claudio Lotito e sta riflettendo sulle sue possibilità di incidere su una squadra impossibilitata a inserire in gruppo i giocatori necessari per il suo progetto.

Gli interrogativi su Sarri: saranno dimissioni?

Entrambi i quotidiani pongono un interrogativo: Sarri era a conoscenza delle condizioni del club e del possibile blocco del mercato al momento della firma del contratto con Claudio Lotito? Secondo il Messaggero, infatti, la Covisoc ha informato Lotito del possibile stop al mercato lo scorso 26 maggio, ovvero una settimana prima della firma del contratto da parte dell’allenatore.

Sarri ha accettato in maniera consapevole? O il club ha taciuto la situazione, sperando di risolvere il problema attraverso una ricapitalizzazione prima che arrivasse la sanzione? E, in questo secondo caso, Sarri può davvero pensare alle dimissioni?

La paura dei tifosi della Lazio

Gli interrogativi accendono la discussione tra i tifosi della Lazio sul web. Sono in molti, naturalmente, quelli che ce l’hanno con Lotito. “Non è sostenibile questa situazione, stiamo lentamente morendo”, commenta Daniele su X. “Facciamo qualcosa… questo è il momento di far saltare Lotito una volta per tutte!”, aggiunge Ylenia sperando in una protesta di tutto il tifo biancoceleste. “Sarri ora prende e se ne va. E ha anche ragione”, il commento di SL.

“Sarri è un professionista e dovrebbe chiedere rispetto per lui e per noi. Se si dimette fa bene”, scrive Pit. “Se a uno chef stellato dai pesce scaduto e olio motore non può prepararti un piatto di livello e non merita di rovinarsi la reputazione per colpa del ristorante che offre materia prima scadente”, la metafora di YouHateMario. “Spero non si dimetta. Però capirei il perché lo fa e avrebbe pienamente ragione se lo dovesse fare”, il parere di Fede_Lazio. ScuderiaLaziale, invece, dà un consiglio a Sarri: “Maurizio scappa, fidate”.