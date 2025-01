Supercoppa, emergenza attacco nell’Inter: Thuram a rischio per la finale e Lautaro a secco. Polemica turnover su Gasp

Emergenza attacco per l'Inter di Inzaghi, che per la finale di Supercoppa rischia di dover fare a meno del proprio bomber Thuram. Gasperini risponde alle polemiche sul troppo turnover

Al termine di una prova molto incoraggiante, l’Inter supera l’Atalanta grazie all’inattesa doppietta di Denzel Dumfries e vola in finale di Supercoppa italiana, dove attende la vincente dell’altra semifinale tra Milan e Juventus. Dalla partita di oggi non arrivano però solo buone notizie per Simone Inzaghi, che nell’atto conclusivo rischia di dover fare a meno di Marcus Thuram, unico attaccante nerazzurro che sta trovando con regolarità la via della rete in questa stagione. Intanto nel post partita Gian Piero Gasperini ha risposto sulle polemiche peri tanto turnover messo in atto nella sfida ai nerazzurri.

Infortunio Thuram, finale Supercoppa a rischio

In una serata praticamente perfetta, l’unica nota storta nell’Inter vincente 2-0 contro l’Atalanta è stata l’uscita per infortunio al termine del primo tempo di Marcus Thuram. L’attaccante francese è stato sostituito con Mehdi Taremi da Simone Inzaghi, che lo ha tolto dal campo in via precauzionale per un leggero affaticamento all’adduttore della coscia sinistra, che rischierebbe di tenerlo fuori anche per la finale.

Lautaro conferma lo scarso feeling con il gol nella stagione 2024/2025

L’assenza di Thuram sarebbe certamente un grosso problema per l’Inter. Tikus è infatti il miglior marcatore nerazzurro in questa stagione dove stanno mancando invece i gol degli altri attaccanti, compreso Lautaro Martinez, che dopo una stagione incredibile da 27 gol, quest’anno sta faticando a trovare la via della rete. A oggi il capitano nerazzurro ha segnato infatti solo 7 reti in 23 presenze.

Certo, l’apporto di Lautaro alla causa nerazzurra è innegabile e forse è proprio il grande spirito di sacrifico che mette in campo in ogni partita potrebbe essere la causa della suo poco killer instinct in questa stagione. In caso di assenza di Thuram in finale all’Inter servirebbe però ritrovare la versione 2023/2024 del proprio capitano, anche perché né Mehdi Taremi né Marko Arnautovic offrono garanzie in quel senso.

Gasp risponde alle polemiche: “Non ho snobbato la Supercoppa”

Nel leggere le formazioni titolari della semifinale tra Inter e Atalanta molti sono rimasti sorpresi nel vedere l’undici titolare scelto da Gian Piero Gasperini, che ha deciso di rinunciare tra gli altri a Charles De Ketelaere e Ademola Lookman, schierando invece Lazar Samardzic e Marco Brescianini. Queste scelte hanno ovviamente comportato una serie di polemiche anche nelle interviste post partita su Italia 1, alle quali Gasp ha risposto dando la sua interpretazione:

“Non ho snobbato niente. Abbiamo cercato di vincere la partita e abbiamo incontrato una squadra molto forte. Per me va bene così, era un’occasione troppo importante per far giocare anche gli altri. De Ketelaere e Lookman non possono giocare 56 partite per 90 minuti. Mica ho messo dei Primavera, ho messo Samardzic, ho messo tutti i calciatori della prima squadra che hanno giocato raramente dall’inizio, hanno giocato solo spezzoni di partite. Scalvini rientrava da un grave infortunio e non giocava da tantissimo, ha bisogno di giocare per me era una soluzione anche vederlo giocare a centrocampo e lo ha fatto anche bene. Siamo meno numerosi a centrocampo. Per me è stato un ottimo test e un’ottima occasione”.