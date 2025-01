Supercoppa, Pioli in visita al Milan: abbracci a Ibra e Conceicao, si scatena la nostalgia del web

Il tecnico dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha salutato dirigenti e allenatore, poi abbracci e risate con Morata, Pulisic, Theo Hernandez ed altri suoi ex giocatori

Il tempismo è perfetto, ma d’altronde il luogo è l’Al-Awwal Park, stadio che ospita le gare della formazione di Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan ha fatto visita alla sua ex squadra, proprio alla vigilia dell’esordio di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera. Quella panchina che Pioli lasciò a Paulo Fonseca otto mesi fa.

Milan, da Pioli a Conceicao

Pioli, oggi allenatore dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ha salutato la sua ex squadra e si è intrattenuto con Ibrahimovic e Conceicao, ma ha voluto salutare tutta la delegazione del Milan. Collaboratori, dirigenza, calciatori e ovviamente il nuovo tecnico, Sergio Conceicao, alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana che i rossoneri giocheranno contro la Juventus di Thiago Motta. Per pochissimo non ha incrociato il suo successore, Paulo Fonseca, che aveva dato il via al nuovo ciclo del Milan. Un ciclo breve, conclusosi dopo il pareggi interno contro la Roma.

Pioli ritrova i suoi ex giocatori

Un incontro all’insegna del buonumore e delle risate: Pioli e Conceicao si sono salutati, abbracciati e probabilmente anche confrontati un po’ sulla situazione della squadra. Belle le istantanee dei saluti con Ibrahimovic e Morata, ma anche con i suoi ex giocatori Theo Hernandez, Maignan e tanti altri. Pioli ha salutato anche altri giocatori che erano con lui: da Loftus-Cheek a Rejinders, passando per il giovane Camarda che è stato immortalato proprio con l’allenatore che lo fece esordire in Serie A. Saluti e abbracci anche con Pulisic, Calabria, Gabbia, Bennacer e altri giocatori.

Pioli scatena la nostalgia del web rossonero

Un incontro che, inevitabilmente, ha scatenato la nostalgia del web rossonero, che pure non è mai stato tenero con Pioli nonostante lo Scudetto vinto solo tre anni fa. Ma il tempo guarisce tutto, e Denis la prende sull’ironico: “Con la benedizione di Padre Pioli si svolta sicuro”. Mentre Fabio accusa la dirigenza rossonera: “Un errore lasciarlo solo l’anno scorso e poi cambiarlo quest’anno. Con una dirigenza con le palle ha fatto crescere tanti giovani, Tonali era un mostro il secondo anno così come Teo e gli altri. Come siamo caduti in basso”. Maria fa parte del fronte nostalgico: “Bellissima sorpresa x i ragazzi… grande Mister Pioli“. E Alberto aggiunge: “Padre pioli con questa squadra sarebbe la a giocarsela”.

