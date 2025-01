Supercoppa italiana, Inter e Milan in clima derby: il siparietto tra Marotta e Ibrahimovic

Simpatico siparietto tra Ibrahimovic e Marotta, che regalato al rivale una maglia dell'Inter dello scudetto della seconda stella, conquistato proprio davanti al Milan l'anno scorso

È già tempo di assegnare il primo titolo stagionale a Riad, città dove Inter (campione in carica), Atalanta, Milan e Juventus si contenderanno la Supercoppa italiana. Per l’occasione Giuseppe Marotta, Giancarlo Ferrero, Antonio Percassi e Zlatan Ibrahimovic hanno fatto una visita ufficiale all’ambasciata italiana negli Emirati Arabi insieme al nuovo presidente della Lega Ezio Simonelli. Visita durante la quale i rappresentanti delle due società milanesi sono stati protagonisti di un simpatico siparietto che ha visto Marotta donare una maglia nerazzurra all’ex Ibrahimovic.

La visita all’ambasciatore italiano

Volati in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana che inizia ufficialmente oggi 2 gennaio, Giuseppe Marotta, Giancarlo Ferrero, Antonio Percassi e Zlatan Ibrahimovic, in rappresentanza dei loro club, insieme a Ezio Simonelli, nuovo presidente della Lega Calcio, e Luigi De Siervo hanno fatto una visita ufficiale nella residenza dell’ambasciatore italiano Carlo Balocchi a Riad, dove sono stati accolti calorosamente prima di parlare della città e della sua evoluzione e di come questo evento sia per loro molto importante.

Lo scambio di doni

Conclusi i primi convenevoli, i rappresentanti delle quattro società in gara si sono scambiate dei doni. L’Atalanta ha regalato una propria maglia e una targa, la Juventus una casacca bianconera assieme a un piatto d’argento, il Milan un piatto celebrativo e l’Inter la maglia della seconda stella conquistata grazie al campionato vinto l’anno scorso.

Il siparietto tra Marotta e Ibra

Proprio durante lo scambio doni c’è stato un simpatico siparietto tra i rappresentanti di Inter e Milan, con Marotta che non è riuscito a nascondere il proprio sorriso al momento della consegna della maglia del ventesimo scudetto, vinto proprio davanti ai rivali cittadini, a Ibrahimovic, certamente meno divertito ma comunque sorridente nel ricevere la maglia che vestì l’ultima volta circa quindici anni fa.