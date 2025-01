Inter-Atalanta, tra Supercoppa e mercato: Marotta con la grana Frattesi, la Premier lancia l'assalto a Retegui

Inter e Atalanta sono pronte ad affrontarsi nella semifinale di Supercoppa a Riad, ma intanto tiene banco anche il mercato: il punto sulle situazioni di Frattesi e Retegui

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È il giorno della Supercoppa. Inter e Atalanta si affronteranno stasera a Riad per la prima semifinale che vede in campo le due squadre più in forma della Serie A. Ma non mancano le spine. I campioni d’Italia in carica devono fronteggiare i mal di pancia di Frattesi, mentre la Dea è chiamata a respingere l’assalto della Premier a Retegui.

Inter, scoppia il caso Frattesi? Il punto

Punto fermo della Nazionale di Spalletti, con cui ha realizzato gol pesanti grazie ai suoi inserimenti letali, Davide Frattesi non è mai riuscito a imporsi come titolare nell’Inter. Chiuso da quella cerniera formidabile composta da Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, a cui Simone Inzaghi raramente rinuncia e comunque mai nelle sfide di cartello, l’ex Sassuolo è perennemente costretto a fare i conti con un minutaggio ritenuto non più soddisfacente.

E a 25 anni si è a una sorta di bivio: per imporsi ad alti livelli bisogna giocare. Di più, molto di più. Sempre. Secondo il Corriere dello Sport, il mal di pancia del calciatore potrebbe portare come inevitabile conseguenza alla cessione.

Frattesi via: l’ipotesi di scambio con la Roma

La partenza del centrocampista già nel corso di questo mese è remota, ma resta pur sempre una possibilità. La Roma fiuta l’affare, con quel volpone di Ranieri che accoglierebbe Frattesi, romano doc con un passato nelle giovanili giallorosse, a braccia aperte. Ma come esaudire le richieste dell’Inter?

I nerazzurri non hanno intenzione di svendere un calciatore su cui è stato investito tanto: per meno di 32 milioni non si muoverà dal capoluogo lombardo. I Friedkin proveranno a ingolosire Marotta con una contropartita tecnica di qualità: Lorenzo Pellegrini. Sul giocatore è piombato con decisione il Napoli e c’è un ostacolo di non poco conto legato al suo ingaggio da 4,5 milioni più bonus. Insomma, non una trattativa facile. Che sia a gennaio o in estate, il futuro di Frattesi sembra comunque lontano dalla Pinetina.

Atalanta, Retegui piace in Premier League

Gasperini punta al secondo trofeo dopo la storica impresa in Europa League. Il magic moment dell’Atalanta, impreziosito dal primato in Serie A, continua e, quando i risultati sono così eclatanti, inevitabilmente si corre il rischio che i propri gioielli finiscano nel mirino delle big.

È il caso di Mateo Retegui, capocannoniere del campionato con 12 gol costretto a saltare la Supercoppa in Arabia Saudita per via di un infortunio. El Chapita piace tanto in Premier League: Arsenal e Aston Villa sono disposti a offrire 55 milioni di euro pur di convincere la famiglia Percassi a dare il via libera alla cessione del bomber della Nazionale nato in Argentina.