Dove vedere Inter-Atalanta, Supercoppa italiana 2025, in diretta tv e streaming: probabili formazioni, orario e data

La prima sfida della Final Four in calendario oggi 2 gennaio alle ore 20 live sulla rete ammiraglia di Mediaset che trasmetterà in esclusiva le sfide del primo torneo dell'anno

Con il consueto strascico di interrogativi – sportivi e di opportunità – che gravano sulla Supercoppa italiana che si disputa in quel di Riad, si parte questa sera 2 gennaio a partire dalle 20 italiane (22 locali) con il primo trofeo che il nostro calcio assegna agli albori del nuovo anno 2025.

Un torneo che verrà giocato interamente in Arabia Saudita, al quale prenderanno parte in una Final Four che si preannuncia avvincente, con finale il 6 gennaio, Inter e Atalanta, in campo stasera, e Juventus e Milan attese per domani. Le partite, come annunciato, saranno visibili in esclusiva su Mediaset con il calendario che andremo ad approfondire.

Supercoppa, le partite e la formula

Come accennato, la prima partita in calendario di questa edizione 2025 della Supercoppa italiana, è una sfida di concetto quasi un anticipo di uno scontro decisivo per comprendere la reale e concreta possibilità di consolidare una classifica imprevista, ma appassionante per la Serie A.

Confermato il format e la Final Four che avevamo imparato a conoscere; appuntamento, dunque, questa sera 2 gennaio a partire dalle ore 20 con Inter-Atalanta.

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv

C’è da ricordare, infatti, che il format della Supercoppa prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L’Inter campione d’Italia sfiderà l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) mentre la Juventus, vincitrice della Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo la scorsa stagione a chiusura del ciclo di Stefano Pioli.

Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00 con diretta sempre su Canale 5, eletta rete ospitante del live in chiaro a cui si somma la possibilità della diretta streaming.

Riassumendo, dunque, le principali informazioni sulla diretta di Inter-Atalanta:

Partita : Inter-Atalanta

: Inter-Atalanta Dove : Al-Awwal Park di Riad, Arabia Saudita

: Al-Awwal Park di Riad, Arabia Saudita Data : 2 gennaio 2025

: 2 gennaio 2025 Orario : 20 (ore italiane)

: 20 (ore italiane) Diretta : Canale 5

: Canale 5 Streaming : Mediaset Infinity, Sportmediaset

: Mediaset Infinity, Sportmediaset Competizione: Supercoppa Italiana

Alla telecronaca Massimo Callegari e il commento tecnico di Massimo Paganin. Un ampio prepartita verrà trasmesso su Italia 1, dalle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco. Il postpartita seguirà invece la gara sempre su Canale 5, con alla guida Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco.

Inter-Atalanta in streaming

Mediaset ha acquisito i diritti streaming dell’evento, oltre a quelli televisivi e consentirà quindi la visione gratuita di Inter-Atalanta al pari di Juventus-Milan su Mediaset Infinity e sul proprio sito, SportMediaset. Per chi dunque volesse seguire in mobilità o su un diverso device la partita, potrà collegarsi e seguire live la partita del 2 gennaio o quella in programma il 3 senza alcun abbonamento o pagamento, gratuitamente. Idem per la finalissima del 6 gennaio.

Probabili formazioni

Considerata la posta in palio ma pure l’inevitabile turnover a cui è chiamato Simone Inzaghi, l’assetto tattico e la scelta dei giocatori dovrebbe favorire questo undici mentre per Gian Piero Gasperini, dopo il forfait di Retegui, oltre che a Ruggeri e Scamacca, le scelte sono quasi obbligate:

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Zaniolo. All. Gasperini

Le conferenze stampa

Nell’ambito della copertura televisiva e in streaming, Mediaset trasmetterà, in esclusiva assoluta in live streaming le conferenze stampa dei 4 allenatori che parleranno il giorno prima dei match: mercoledì 1° gennaio sarà la volta di Simone Inzaghi (alle ore 8.30) e Giampiero Gasperini (alle ore 9.30) mentre giovedì 2 gennaio toccherà a Thiago Motta (alle ore 10.30) e al nuovo mister del Milan subentrato all’esonerato Paulo Fonseca, Sergio Conceicao (alle ore 10.30).

Per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio delle due sfide, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, in diretta su Italia 1 e in simulcast su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity, dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini.