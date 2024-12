Milan, Ibrahimovic chiede scusa: "Che errore con Fonseca". Le ragioni dell'esonero e della scelta Conceicao

L'ex attaccante, oggi dirigente rossonero, ammette la mancanza di stile della società dopo la partita con la Roma e fa mea culpa: le parole sul nuovo tecnico.

Dopo la notte dei ribaltoni e dei clamorosi avvicendamenti, la mattinata delle ammissioni. Zlatan Ibrahimovic fa gli onori di casa al nuovo allenatore del Milan nella conferenza stampa di presentazione di Sergio Conceicao e ne approfitta per riconoscere una mancanza commessa dal club rossonero nei confronti di Paulo Fonseca soprattutto, ma anche dei tifosi. Una caduta di stile, una leggerezza probabilmente non da Milan.

Milan, Ibrahimovic al fianco di Conceicao

Dopo essere rimasto in silenzio, al pari di tutti gli altri dirigenti rossoneri, nel pre e post partita con la Roma, Ibra stavolta è presente in prima fila nella giornata dedicata al nuovo tecnico. È anzi lui il gran cerimoniere, il volto e la voce del Milan nella prima “ufficiale” di Conceicao. Le prime parole, però, sono per Fonseca: “Voglio ringraziare Paulo per quello che ha fatto, per il professionista che è e sottolineare il massimo rispetto per lui“.

Ibra, le scuse e l’errore commesso con Fonseca

A proposito di Fonseca, ecco il vero motivo dell’esonero: “Semplice, la mancanza di risultati. Quando sei al Milan i risultati sono fondamentali. Abbiamo fatto un errore – l’ammissione di Zlatan – nel mandarlo in conferenza stampa dopo la partita con la Roma. Abbiamo fatto un errore e chiediamo scusa ai tifosi. Purtroppo anche noi non siamo soddisfatti e non saremo soddisfatti fin quando non raggiungeremo i nostri obiettivi”.

Gli obiettivi del Milan: Supercoppa subito e Champions

Per Conceicao c’è subito la possibilità di conquistare un trofeo a pochi giorni dal suo insediamento sulla panchina rossonera: “La Supercoppa è un obiettivo importante, la responsabilità non è solo dell’allenatore ma va condivisa con tutti e dobbiamo prendercela tutti”, continua Ibra. “Nel bene e nel male, il Milan è sempre pronto per il prossimo passo. Bisogna essere sempre preparati, nel bene e nel male. non c’è scelta fatta nel panico”.

Perché Conceicao: Ibra spiega la svolta Milan

Infine sulla scelta Conceicao, un nome che ha trovato d’accordo Cardinale e tutto l’establishment rossonero: “Sergio è una persona molto diretta, che porta carattere, un vincente. Ha già avuto esperienza a subentrare in corsa a metà campionato e ha fatto molto bene. In più è stato al Porto, ha ottenuto grandi risultati e poi ha già chiari gli obiettivi in testa. Ora sta a noi tutti metterlo nella condizione di lavorare nel migliore dei modi”.