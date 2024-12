Milan-Roma 1-1: Fonseca a rischio esonero, Ranieri premia Dybala e punta il derby

L'analisi del tecnico giallorosso, tra presente e futuro, e il commento del manager portoghese, messo in discussione da ambiente e società. Caldo il nome di Sergio Conceiçao.

Nel post partita di Milan-Roma, Claudio Ranieri ha analizzato l’1-1 maturato a San Siro nella serata odierna, in occasione del posticipo domenicale della 18esima giornata di Serie A. Partita intensa al “Meazza”, tra alta tensione e ribaltamenti di fronte. Espulso Paulo Fonseca all’alba dell’intervallo, con la società di Cardinale che sta già pensando ad un possibile successore. Bennacer, da leader, guarda avanti.

Ranieri: “Pareggio giusto. Vi spiego i cambi nell’intervallo”

Questa l’analisi di Claudio Ranieri nel dopo gara di Milan-Roma: “Tutto quello che ci hanno fatto loro nel primo tempo, glielo abbiamo fatto noi nel secondo tempo, ma entrambe le squadre non sono riuscite a far gol, incredibile. Partita vibrante, credo che il pareggio tutto sommato sia giusto e credo anche che i tifosi e chi ci ha visto si sia divertito questa sera”.

Sui cambi fatti all’intervallo: “Ho cambiato proprio per non rischiare e per cercare di giocare la partita 11 contro 11, senza pensare ai cartellini. Eravamo a tre con Celik, Saelemaekers quinto, per impostare così e spingere sugli esterni quando potevamo”.

Ranieri: “Dybala, gran momento. Il derby? Esce fuori da ogni concetto”

A illuminare San Siro, questa sera, è stato sicuramente Paulo Dybala, autore del gol dell’1-1 e di una straordinaria prestazione, per qualità e scelte. La Joya appare rinata, anche fisicamente, con Ranieri in panchina: “Si sta allenando con continuità, cosa che prima non riusciva a fare – ha ribadito il tecnico –. Sta attraversando un gran momento di forma e quando sta così è un piacere pagare il biglietto per vederlo giocare”.

In vista del derby del 5 gennaio, Ranieri non si sbilancia: “Adesso recuperiamo le energie, il derby esce fuori da ogni partita, ogni logica e ogni concetto. Il derby è derby. La Lazio sta facendo un grandissimo campionato, sta giocando bene e quindi complimenti a tutti”.

Bennacer: “Siamo uniti, andiamo avanti. E su Fonseca…”

Spazio anche ai tesserati del Milan, con Ismael Bennacer che ha analizzato così la prestazione contro la Roma di Ranieri: “Siamo uniti, stiamo lavorando bene. Poi è chiaro che non è il risultato che aspettavamo, ma stiamo cercando di vincere ogni partita. Dobbiamo lavorare su alcuni punti, ma andiamo avanti. Partita un po’ speciale, ma non abbiamo perso e anche questo è importante”.

Sulla posizione di Fonseca, ha aggiunto: “Non abbiamo visto nessuno, non ho visto neanche il mister a fine partita. Non so cosa sia successo al momento dell’espulsione, perché stavo facendo il mio riscaldamento, ma per il resto sono cose che succedono”.

Sull’atteggiamento tattico: “Siamo una squadra, gli attaccanti sono i primi difensori. Perdiamo e vinciamo insieme, ma ora stiamo prendendo meno gol e stiamo trovando un equilibrio, dal centrocampo in avanti. Io, con la mia esperienza, devo aiutare come posso la squadra”.

Fonseca: “Esonero? Non ho parlato con nessuno”

Così Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN: “Non ho parlato con nessuno, non posso commentare ciò che non è successo, perché non è successo niente. La mia posizione? Solida, non ho ancora parlato con nessuno“.

Sulla partita e sul calo nel finale, ha precisato: “È stata una partita aperta, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, con i giocatori che hanno avuto l’atteggiamento giusto. Poi, con la sostituzione di Chukwueze abbiamo perso un po’ di pericolosità e un po’ di qualità, concedendo qualche ripartenza alla Roma”.

Fonseca sull’espulsione: “Ho esagerato, ma il rigore è chiaro”

Sull’episodio del rigore non assegnato, Paulo Fonseca non lasci: “Io ho esagerato in quel momento, ma guardate voi. Io non voglio dire molto, perché per me è molto chiaro. Voi dovete analizzare quello che succede con il Milan e quello che succede nelle altre partite…”.

Fonseca è poi tornato sulle tante occasioni sprecate negli ultimi 20 metri: “È mancato solo il gol, perché abbiamo creato tante occasioni. Supercoppa? Penso sia il momento di tornare a casa e di rivedere prima questa partita, per capire chi abbiamo a disposizione, non siamo molti adesso. Partiamo dopodomani”.

Fonseca a rischio, Sergio Conceiçao tra i possibili sostituti

Paulo Fonseca a rischio esonero. Dopo le voci che hanno caratterizzato la vigilia di Milan-Roma, è sempre più in bilico la posizione del manager portoghese, messo in discussione sin da inizio stagione da tifosi e addetti ai lavori. Il tecnico non si è presentato in sala stampa e alle consuete interviste post partita, dopo aver palesato un evidente nervosismo nei primi 45 minuti, come testimonia l’espulsione in occasione del contatto Pisilli-Reijnders. In pole, per sostituirlo, c’è un altro portoghese: si tratta di Sergio Conceiçao, ex Inter e Lazio che ha recentemente interrotto il suo rapporto professionale con il Porto.