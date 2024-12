Pagelle Milan-Roma 1-1: Dybala risponde a Reijnders, Fonseca furioso ed espulso

La Joya non perdona Maignan, ancora a segno il centrocampista olandese. Fabbri sotto accusa per il contatto nell'area giallorossa, fischi e contestazione della Curva Sud.

Milan e Roma si dividono la posta in palio a San Siro, al termine di una partita ricca di emozioni. Paulo Dybala risponde a Tijjani Reijnders, regalando un punto prezioso alla squadra di Claudio Ranieri. Alta tensione in casa rossonera, per la contestazione della Curva Sud contro Gerry Cardinale e per la discussa espulsione di Paulo Fonseca, che non ha gradito una decisione dell’arbitro Fabbri. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match.

Milan-Roma 1-1: Dybala risponde a Reijnders, Fonseca espulso

Partita apertissima nei primi 45 minuti, con le due squadre che viaggiano a ritmi altissimi, creando occasioni da una parte e dall’altra. Ad aprire le danze è il sinistro di Artem Dovbyk, che prende in pieno il palo alla sinistra di Maignan e va ad un passo dal gol del vantaggio. Passano pochi minuti ed è il Milan a centrare il bersaglio grosso, grazie ad una ripartenza che coglie impreparata la Roma di Claudio Ranieri: Morata premia l’inserimento di Fofana, il francese serve il solissimo Reijnders, che in questa stagione non sbaglia veramente mai.

Gli ospiti reagiscono e con un’azione fantastica trovano la rete del definitivo 1-1: l’imbucata di Pisilli consente a Dovbyk di appoggiare al volo per Dybala, che non si fa pregare e con uno splendido destro al volo trafigge Maignan. All’alba dell’intervallo, c’è tempo per l’espulsione di Fonseca per proteste.

Botta e risposta continuo anche nella ripresa, con il Milan che fa la partita nella prima mezzora, sbagliando tanto negli ultimi 15-20 metri. Bravo Svilar a respingere i tentativi dalla distanza dei rossoneri, ma i giallorossi ribaltano il fronte con Dovbyk ed El Shaarawy, approfittando del calo fisico della formazione di Fonseca. Si chiude sull’1-1 a San Siro.

Le Pagelle del Milan

Maignan voto 6,5: Incolpevole sul destro al volo di Dybala, che lo fulmina dai 15 metri. Bravo nella ripresa su Dovbyk ed El Shaarawy.

Fonseca espulso, la frase detta all’arbitro Fabbri

Dalle ombre alimentate da Sky Sport nel pre gara, a proposito del suo futuro in rossonero, all’espulsione per proteste all’alba dell’intervallo di Milan-Roma. Momento delicato per Paulo Fonseca, messo in discussione sin da inizio stagione e oggi vittima di un autentico “burnout” a San Siro.

Il manager portoghese, al 43′ del primo tempo, ha messo da parte il suo proverbiale aplomb, sfidando a tu per tu l’arbitro Fabbri e guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi. Dal classico “era rigore“, ripetuto innumerevoli volte, all’insulto spagnolo “hijo de puta“ (“figlio di…”), al momento del rosso sventolato dal direttore di gara, stanco delle proteste del tecnico.

Il motivo del contendere? Il contatto tra Pisilli e Reijnders nel cuore dell’area di rigore della Roma, non ravvisato da Fabbri e Var. Nervosismo alle stelle e squadra senza allenatore in panchina tutto il secondo tempo.

Le Pagelle della Roma