Theo Hernandez, marea di insulti su Instagram dopo il video choc di Corona: e nel Milan sembra un fantasma

Shitstorm sul capitano rossonero, per il popolo del web non ci sono dubbi sulle sue responsabilità: ma è bufera anche per le prestazioni insufficienti sul campo da gioco.

Per il popolo del web, o almeno per i tantissimi che si sono precipati sul suo profilo Instagram, non ci sono dubbi: è Theo Hernandez il personaggio che, nel video diffuso da Fabrizio Corona sui suoi canali ufficiali, maltratta delle ragazze e danneggia gli interni di un celebre locale della movida milanese. La shitstorm, la tempesta d’odio (anche se la traduzione letterale sarebbe diversa) è già scattata nei confronti del capitano del Milan. E coinvolge, alle delicate questioni extra campo, anche valutazioni sul rendimento recente del francese.

Theo Hernandez, dubbi e certezze sul video di Corona

La vicenda è piuttosto nota, anche se diversi quotidiani specializzati, tg e altre testate “importanti” l’hanno completamente ignorata. Solo Massimo Giletti, qualche tempo fa, ha accennato alla questione, riservandosi però di effettuare ulteriori indagini e senza nominare espressamente Theo. Nel video diffuso dall’ex “re dei paparazzi” si vede un tizio, molto somigliante al capitano del Milan, dare un buffetto a una ragazza e poi rendersi protagonista di altri comportamenti sopra le righe dopo aver inspirato aria da un palloncino. Si tratta di Hernandez? Oppure no?

Quanti insulti su Instagram per il capitano del Milan

In tanti hanno preso d’assalto l’ultimo post del rossonero su Instagram, una foto con una vecchia maglia del Milan condivisa giovedì. Poco carini i commenti. “Ti devi svegliare o sai solo picchiare le ragazze…?”, chiede un tifoso. “Bro ancora non si sa se è veramente lui”. Parecchi quelli che non hanno dubbi. “Piccolo calciatore ma soprattutto piccolo uomo”. E ancora: “Ma è vero che hai preso a schiaffi una donna?”. Oppure: “Vergognati miserabile fallito”. Ma c’è chi lo invita: “Denunciali tutti, fai andare a tutti in galera anche quelli nei commenti, accusare di diffamazione è reato punibile”.

Theo, troppe insufficienze: in tanti gli chiedono di andar via

Insieme alle accuse e ai giudizi relativi al video, ci sono poi i commenti “di campo”. Da troppo tempo Theo è sistematicamente tra i peggiori, con insufficienze che si sprecano. Per molti è diventato un fantasma del grande giocatore che è stato. “È ora di andare via”, scrive un tifoso su X. “Vedi di svegliarti pippa, stai facendo c… da inizio anno”, un altro commento colorito. E ancora: “Sei un ex giocatore. Siamo in imbarazzo per te”. Ma c’è anche chi osserva: “Quello che ti serve ora è la serenità e non potrai averla finchè rimani in una società gestita da clown”.